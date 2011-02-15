جنبش دانشجویی تا زمان محاکمه موسوی و کروبی خاموش نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر موسوی و کروبی، با صدور بیانیه ای خواستار محاکمه موسوی و کروبی در پیشگاه قانون شدند متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:



بسم الله القاصم الجبارین

جریان فتنه بعد از تلاش فراوان برای زنده نشان دادن خود یکبار دیگر ناکام مانده و دوباره برای آنها اثبات شد که در میان مردم جایگاهی ندارند و اندک ارزشی برای آنان قایل نیستند. آنچه که سران فتنه می خواستند تحقق نیافت اما جسارت های عده ای فریب خورده و یا سرسپرده به اربابان آمریکایی شان که از رأفت نظام اسلامی سوء استفاده کردند، سبب ساز سو استفاده منافقین گشته و یکی از دانشجویان هموطنمان توسط عوامل منافقین به شهادت رسید.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن عرض تسلیت به خانواده این شهید و ملت عزیز ایران، و محکوم کردن اعمال خائنانه سران فتنه این خائنین به اسلام و وطن، از قوه قضاییه این سئوال را دارد که تا کی اجازه می دهد سران فتنه بلندگوی استکبار جهانی باشند، و هر از چندگاهی برای اثبات نوکری خود، بسترساز اتفاقاتی باشند که کام مردم را تلخ کند.



به راستی ننگ و نفاق از این بیشتر چیست؟ که اربابان آمریکایی فتنه و برخی عناصر خود فروخته خارج نشین از دیکتاتوری چون مبارک حمایت کنند و در داخل عده ای به نام دفاع از قیام مردمی و سرنگونی این دیکتاتور ها در روزی جدای از روز پیروزی ملت ایران و مصر راهپیمایی راه بیندازند و هتاکی کنند و مردم و جوانان انقلابی و مدافع امام راحل را به زیر لگد های خود بگیرند؟ به راستی کدام یک دیکتاتوری است اینکه عده ای قلیل در خیابان به کمک منافقین و با حمایت رسانه های غربی و با تحریک سران خائن فتنه در خیابان های تهران صف خود را از نظام و مردم جدا کنند و ساختارشکنی کنند و مقابل نظام اسلامی بایستند و یا اینکه جمعیت چند ده میلیونی در روز ۲۲ بهمن روز پیروزی ملت ایران و مصر در خیابان های تهران حاضر شوند؟ واضح است که دیکتاتور کسانی هستند که ابتدا به دنبال نادیده گرفتن رای میلیونی مردم بودند و پس از آن به دنبال انقلاب مخملی و سرنگونی نظام و ایستادن در مقابل رهبری! دیکتاتور کسانی هستند که با تکبر و غرور و متفرعنانه به دنبال پایمال رای مردم و خون شهدا و تبدیل ایران به یکی از نوکران آمریکا مانند مصر و تونس در گذشته و اردن و یمن و الجزایر در هم اکنون هستند؟ حقیقتا اگر هوشیاری مردم در نهم دی و ۲۲ بهمن ۸۸ نبود امروز باید سرنوشتی مانند مصر و تونس درگذشته و یمن و اردن و الجزایر و عربستان را شاهد می بودیم! به راستی اگر سران فتنه و این عده ای قلیل اغتشاش گر خود را ملت ایران و طرفدار امام و انقلاب و مردم مصر نشان می دهند چرا در روز ۲۲ بهمن در خیابان ها حاضر نشدند که موضع خود را نشان دهند و ملت کار را با آنها یک سره کنند؟



این بسیار دردآور است که افرادی خائن هر روز به مردم عزیز ایران خیانت نموده و باز هم اجازه و فرصت خیانت داشته باشد. امروز مطالبه به حق برای دستگیری و مجازات سران فتنه جدی تر گردیده و جنبش دانشجویی تا زمانی که این خائنین در پیشگاه عدالت محاکمه و مجازات نگردند خاموش نخواهد شد. بهتر است مسئولین امر دست از محافظه‌کاری برداشته و با حرکتی انقلابی به کار این مزدوران خدانشناس پایان دهند و یک بار برای همیشه کشور را از لوث وجود آنها پاک کنند. مردم انقلابی ایران دیگر تحمل نفس کشیدن خیانت کاران را ندارند و اگر مسئولین نمی توانند، خود وارد عمل خواهند شد.



اما چه کسی پاسخگوی خانواده داغدار این شهید خواهد بود؟ آیا کسی غیر از سران فتنه که بسترساز وقوع این چنین اقدامی بودند؟ چرا مسئولین امنیتی و قضایی در مقابل این خود فروختگان صبر می نمایند؟ چرا با شمشیر عدالت به مواجهه با آنان نمی روند؟ این خواست مردم انقلابی و داغدیده کشورمان است که هر چه زودتر دست این مزدوران استکبار به دست عدالت سپرده شود و به سزای اعمال خود برسند.



جنبش دانشجویی با جدیت تمام این مساله را پیگیری خواهد نمود. صبر ما دیگر لبریز شده است. حادثه دیروز اتمام حجتی بود برای جریان فتنه و دیگر جریان فتنه فرصتی برای ابراز وجود پیدا نخواهد کرد.