مدارس البرز به سیستم هوشمند مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی صبح امروز در نشست تخصصی آموزشی هوشمند کردن مدارس اظهار داشت: تا پایان اسفند ماه سال جاری مدارس خاص استان اعم از مدارس غیردولتی، شاهد، تیزهوشان، نمونه دولتی و هیئت امنایی به سیستم هوشمند مجهز می شوند.

وی افزود: این طرح با توجه به گستردگی مدارس دولتی تا پایان شهریور سال 90 اجرایی خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه تا سال آتی سعی خواهد شد امکانات سخت افزاری در مدارس دولتی نصب شود، خاطرنشان کرد: در این راستا در موضوع زیرساختی در تمامی مدارس مقطع ابتدایی یک سیستم و در مقاطع راهنمایی و متوسطه فضای آموزشی هوشمند فراهم می شود.

سبک های نوین آموزشی جایگزین سبک های سنتی می شوند

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در مدارس الکترونیک سبک های نوین آموزشی جایگزین سبک های سنتی می شوند، یادآور شد: پرهیز از سبک های سنتی آموزشی و پرداختن به سبک های نوین به منظور پرورش استعدادها و تقویت روحیه خودباوری و نوآوری از جمله اهداف این طرح است.

وی گفت: در حال حاضر استان البرز در این زمینه از وضعیت مطلوب کشوری برخوردار است اما باید با پویا کردن فضای آموزشی کلاسها در رشد و پرورش دانش آموزان اقدام اساسی صورت گیرد.

حلیمی با تاکید بر اینکه فضای عمومی دانش بشری هر روز در حال تغییر است، افزود: سیستم آموزش و پرورش نیز باید همگام با رشد تکنولوژی از فضای سایبری به عنوان یکی از ملزومات دانش بشر امروزی برخوردار شده و به عنوان یک وسیله کمک آموزشی نقش بسزایی را در رشد وپرورش استعداد دانش آموزان ایفا کند.

وی تصریح کرد: این مهم می تواند علاوه بر بیان صحیح مفاهیم آموزشی، امکان استفاده مجدد دانش آموزان را از مطالب درسی ارائه شده درکلاس های درس فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز همچنین برقراری نظم درمدارس، اطلاع از ورود و خروج دانش آموزان به مدارس از طریق صدور کارت ورود و خروج، اطلاع رسانی به اولیاء دانش آموزان در راستای آگاهی از وضعیت تحصیلی و مشاهده کارنامه دانش آموزان از دیگر خدماتی است که می تواند کانال ارتباطی دقیق و سریعی را برای معلمان و اولیاء فراهم کند.