محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلات مالی این باشگاه و تاکید کمالوند بر احتمالی بازی نکردن تعدادی از بازیکنان این تیم در دیدار با ملوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: تنها نتوانستیم 20 درصد از قرارداد 5 بازیکن تیم که در سفر خارج از کشور بودند را پرداخت کنیم ولی برای سایر بازیکنان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تا آخر بهمن‌ماه مطالبات این بازیکنان هم پرداخت می‌شود، افزود: بحث بازی نکردن نفرات تیم در مسابقات اصلا در باشگاه ما وجود ندارد و بازیکنان با غیرت کارشان را ادامه می‌‍دهند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: خودمان هم احساس مسئولیت کرده و تمام تلاشمان را برای عملی شدن تعهدات‌‍مان انجام می‌دهیم. البته مشکلات مالی تاثیر روحی - روانی در تیم داشته و روی نتایج تیم سایه می‌اندازد، به همین دلیل سعی می‌کنیم این مشکلات را بزودی برطرف کنیم.

جعفری همچنین اظهار داشت: مشکل زمین تمرین هم یکی از مشکلاتی است که در چند وقت اخیر و به خاطر سرمای هوا در تبریزی با آن مواجه هستیم. در این منطقه سردخیز گاهی با مشکل در اختیار داشتن زمین چمن خوب مواجه می‌‍شویم که با برنامه‌های مطلوب کادرفنی با این مشکل هم به نحوی کنار آمده‌ایم.

وی با اشاره به نتایج خوبی تراکتورسازی در لیگ دهم و قرار گرفتن این تیم در رده چهارم جدول لیگ تاکید کرد: نخستین هدفمان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و اگر مشکل خاصی پیش نیاید تراکتورسازی و فوتبال تبریز مستحق رسیدن به چنین سهمیه مهمی است.

جعفری در پایان گفت: ما به صدر جدول بسیار نزدیک هستیم و برای قهرمانی در لیگ بیشتر تلاش خواهیم کرد، گرچه کار سختی است اما در صورت تلاش بیشتر می‌توانیم خواسته مردم آذربایجان و تبریز که موفقیت بیشتر و قهرمانی تیم در لیگ است را برآورده کنیم.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از پیروزی برابر شاهین بوشهر در هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر، در هفته بیست و سوم این مسابقات روز جمعه هفته جاری میهمان ملوان بندرانزلی است.