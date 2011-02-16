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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

نمایشگاه بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد

نمایشگاه بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد

نمایشگاه بازرگانی ایران امروز با حضور 180 شرکت در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، نمایشگاه بازرگانی ایران با مشارکت 180 شرکت امروز در سلیمانیه افتتاح شد.

این نمایشگاه به مدت 4 روز و با حضور شرکت های مختلف بازرگانی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، بهداشت، تغذیه، ساختمان و غیره برپا خواهد بود.

"مظفر ارغوانی" مسئول مرکز بازرگانی ایران در سلیمانیه اظهار داشت: پیش بینی می کنیم در جریان برپایی این نمایشگاه چندین قرارداد بازرگانی میان تجار ایران و اقلیم کردستان عراق امضا شود.

وی همچنین گفت که اقلیم کردستان عراق همکاری کاملی جهت گسترش تبادلات بازرگانی میان ایران و اقلیم کردستان عراق انجام داده است.

ارغوانی خاطرنشان کرد که این نمایشگاه از طرف سازمان بازرگانی استان کرمانشاه برگزار می شود.

علاوه براین 19 اسفند چهارمین نمایشگاه بازرگانی ایران در دهوک به مدت 5 روز توسط سازمان بازرگانی و مرکز صادرات آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

اسماعیل عباسی رئیس بازرگانی آذربایجان غربی در این رابطه خاطرنشان کرد: تاکنون 60 شرکت ایرانی در حوزه های مختلف برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و ما پیش بینی می کنیم این رقم به 100 شرکت برسد.

کد مطلب 1254304

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