ایجاد 23 هزار و 878 شغل در لرستان / نیمه پر لیوان را ببینیم!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی که در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با خبرنگار این خبرگزاری گفتگو می کرد در سخنانی اظهار داشت: رسانه ها رسالتشان خیلی مقدس است که باید در راستای انجام رسالت خود نهایت دقت را به خرج دهند.

وی تصریح کرد: اصحاب رسانه باید خیلی مراقب باشند که انتقاد، پیشنهاد و اطلاع رسانی آنها همه در راستای توسعه و پیشرفت کشور و استان باشد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به فعالیت تاثیر گذار خبرگزاری مهر در استان اظهار داشت: روند حرکت خبرگزاری مهر در حوزه اطلاع رسانی قابل توجه و موثر بوده است.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه از رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر انتظار زیادی در استان می رود، یادآور شد: ما در دستگاه های اجرایی به کمک اصحاب رسانه باید به دنبال حل موانع و مشکلات استان باشیم و این کار انجام نمی گیرد مگر اینکه خود را قبول و باور داشته باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت وجود نقد در سطح رسانه ها، یادآور شد: از سوی دیگر باید به صورت منصفانه انتقادات خود را مطرح کنیم.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه برخی همیشه دوست دارند که نیمه خالی لیوان را ببینند، ادامه داد: این امر باعث می شود که خودباوریمان ریشه کن شود.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم، خواستار فعالیت شفاف و سازنده رسانه ها در حوزه نقد و اطلاع رسانی شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار اشتغال استان و برخی شائبه ها در این زمینه، عنوان کرد: ما با همکاری همه دستگاههای اجرایی استان توانستیم در 10 ماه نخست سالجاری بیش از 23 هزار و 878 شغل را در استان ایجاد کنیم.

وی در مورد جهش آمار در یکماه اخیر نیز گفت: آمار ایجاد 14 هزار فرصت شغلی مربوط به 8 ماه اول سالجاری بوده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان بر ضرورت شفاف سازی در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: این در حالیست که آمار ایجاد فرصت ها شغلی در استان در 9 ماه اول سال جاری 16 هزار و 301 فرصت شغلی بوده است.

ویسکرمی با اشاره به اضافه شدن آمار 6 هزار و 413 فرصت شغلی ایجاد شده مربوط به صندوق مهر امام رضا در پایان دیماه سالجاری، یادآور شد: همچنین در دیماه سالجاری بیش از یک هزار و 164 فرصت شغلی علاوه بر آمار اشتغال صندوق مهر امام رضا در استان ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه آمار اشتغال روستایی صندوق مهر امام رضا جزء رقم اعلام شده نبوده است، عنوان کرد: در حال حاضر با پیگیری کارشناسان این اداره کل بانک اطلاعاتی افراد شاغل شده در استان طی سالجاری تکمیل شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه بانک اطلاعاتی ما مناسب تر از سایر استان ها است، ادامه داد: استان لرستان در زمینه تهیه این بانک اطلاعاتی دومین استان کشور بوده است.

ویسکرمی به راستی آزمایی آمار ارائه شده توسط این اداره کل اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان وزارت کار در بررسی های انجام شده هیچگونه مغایرتی در آمار ما مشاهده نکردند.

وی با یادآوری اینکه آمار اشتغال استان در طول ماههای باقی مانده از سال به طور قطع افزایش خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد که اشتغال ایجاد شده در استان در کاهش نرخ بیکاری لرستان تاثیر خود را نشان دهد.