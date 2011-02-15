به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در نطق میان دستور خود خطاب به ملت ایران و نمایندگان مجلس اظهار داشت: 22 بهمن امسال در حالی فرا رسید که مردم ایران شادی مضاعف داشتند. آنان از یک سو شادمان بودند که انقلاب اسلامی مانند سروی سربلند و سر افراز در جهان قد برافراشته و 32 سال در برابر توطئه ها و تهدیدها ایستادگی کرده است و با نشاط و تاثیرگذار به حیات پربرکت خود ادامه می دهد.

وی افزود: از سوی دیگر نیز شادمان بودند که مردم مسلمان تونس و مصر با الهام از اسلام و قرآن و با استفاده از تجربه موفق انقلاب اسلامی در برابر دشمنان و حکام مستبد منطقه و کشورهای خود به پا خواستند و به پیروزی رسیدند.

حداد گفت: مشاهده شور انقلابی و ایمان و آگاهی مردم تونس و مصر برای مردم ایران مایه افتخار بود. شباهتی که در اهداف و مطالبات و حتی روش های حرکت مردم با اهداف و روش های مردم ایران در انقلاب اسلامی سال 57 مشاهده می شد به راستی حیرت آور بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: از همه حیرت آور تر سرنگونی دیکتاتور مصر حسنی مبارک در همان روز 22 بهمن بود که آن را جز نشانه عنایت الهی و معجزه قرن نمی توان دانست.

نماینده تهران گفت: ما این پیروزی را به ملت های بیدار تونس و مصر تبریک می گوییم و از آنها می خواهیم تا رسیدن به همه مطالبات خود از پای ننشینند و مراقب باشند حال که دشمن را از در بیرون رانده انده دوباره از پنجره وارد نشود.

وی گفت: آنچه تعجب آور و تاسف آور است این است که در ایران آقایان کروبی و موسوی از طرفداران خود دعوت کردند جدا از حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن روز 25 یعنی دیروز به خیابان ها بیایند و تحت عنوان حمایت از مردم مصر با دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفت کنند.

حداد عادل ادامه داد: آنان پیش خود حساب کرده بودند ازدو حال خارج نیست یا وزارت کشور اجازه راهپیمایی می دهد یا نمی دهد. اگر اجازه داد مثل روزهای اول پس از انتخابات خرداد 88 همه چیز را آتش می زنیم و خراب می کنیم تا در تلویزیون های آمریکا و اسرائیل و رسانه های غربی نشان داده شود انقلاب منطقه به ایران هم سرایت کرده است. اما اگر وزارت کشور اجازه نداد و نیروهای انتظامی در خیابان ها حاضر شدند باز هم برای رسانه های دشمنان ایران و اسلام خبر تهیه خواهد شد تا کینه خود را نسبت به این انقلاب، امام و رهبری و ملت ایران نشان دهند.

نماینده تهران ادامه داد: آنها پیش خود حساب کرده بودند که در هر حال ما برنده ایم زیرا برای تبلیغ علیه نظام خوراک مناسبی در اختیار رسانه ها گذاشته ایم.

حداد عادل خاطر نشان کرد: اما به آنها می گوییم شما در هر حال بازنده بوده و هستید.

پس از این اظهارات حداد عادل نمایندگان مجددا برای تایید این اظهارات شعار "الله اکبر" ، "مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا" سر دادند. آنها همچنین شعار "مرگ بر موسوی، کروبی و خاتمی" سر دادند. "شعار موسوی، کروبی اعدام باید گردند" ، "سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن"، "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست"، از دیگر شعارهای نمایندگان بود.

شور و هیجان نمایندگان در بیان این شعارها به قدری بود که اجازه ادامه نطق را از حداد عادل گرفته بودند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه نطق خود گفت: مگر شما نبودید که در روز قدس ماه رمضان سال قبل دعوت به تظاهرات کردید وعده ای به نام طرفداری از شما به خیابان ها آمدند و با تظاهر علنی به روزه خواری شعار "نه غزه، نه لبنان" سر دادند. شما آن روز این حرکات و شعارها را محکوم نکردید و حالا طرفدار مردم مصر شده اید که بزرگترین خواسته آنان قطع رابطه مصر با اسرائیل و قرار گرفتن ملت و دولت مصر در کنار مردم مظلوم فلسطین هستند.

حداد عادل گفت: اصولا پس از اعلام موضع صریح و شجاعانه و اسلامی و انقلابی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه 15 بهمن 89 تهران و راهپیمایی عظیم مردم در جمعه 22 بهمن چه نیازی به راهپیمایی و تظاهرات جداگانه بود که شماها زمینه را برای فتنه گری منافقین و سلطنت طلبان و دشمنان بی شرم انقلاب اسلامی فراهم کنید و آب را به آسیاب دشمنان بریزید تا بخواهند مسیر انقلاب های مردمی مصر و تونس را از مخالفت با آمریکا و اسرائیل منحرف سازند.

وی خاطر نشان کرد: کاری که شما کردید شبیه کار برادر حاتم طایی است که وقتی دید همه به سبب سخاوت ها و کرامت های اخلاقی به حاتم توجه می کنند و کسی به او توجه ندارد برای معروف شدن در چاه مقدس زمزم ادرار کرد و مشهور شد.

نمایندگان مجلس پس از این اظهارات حداد عادل مجددا شعار "مرگ بر موسوی و کروبی "سر دادند.

حداد عادل ادامه داد: آری امروز شما هم در منطقه و در ایران مثل برادر حاتم مشهور شده اید اما مشهور به خدمت به دشمنان اسلام.

پس از پایان نطق حداد عادل نمایندگان همچنان بر شعارهای خود بر علیه موسوی و کروبی و خاتمی ادامه دادند و با درخواست های مکرر هیئت رئیسه تعدادی از آنها به جایگاه خود برگشتند اما تعداد دیگر همچنان در جلوی تریبون ایستاده و شعارها را تکرار می کردند.

نمایندگان در شعارهای خود شعار "اقلیت بصیرت بصیرت" نیز سر کردند.