به گزارش خبرنگار مهر، رحمان پورقربان دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی امروز در یک نشست خبری گفت: برای توسعه اقتصادی، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و گسترش تعاملات با حوزه‌های بین‌المللی دارد، بر همین اساس بخش خصوصی باید مطابق با اصل 44 قانون اساسی گسترش دهد.

وی افزود: متاسفانه هنوز تعریف درستی از بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل، قبل از انجام هر اقدامی باید تعاریف از بخش خصوصی را واحد کرد تا از سوی همه سطوح مورد پذیرش باشد.

پورقربان تصریح کرد: اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها باید از سوی نمایندگان واقعی بخش خصوصی اداره شود، بر همین اساس، تشکلی با زیرمجموعه 63 تشکل برای انتخابات آتی اتاق اعلام موجودیت کرده و قرار است یک فهرست 40 نفره شامل 20 نفر نماینده بخش بازرگانی، 16 نفر نماینده بخش صنعت و 4 نفر نماینده بخش معدن برای انتخابات معرفی کند.

همچنین در ادامه منوچهر ملکیانی‌فر رئیس هیئت مدیره انجمن ساختمانی گفت: وضعیت بخش خصوصی در ایران اسف‌بار است و اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی صورت نگرفته است، به نحویکه به تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی، بخش دولتی با تغییر در ظاهر خود، نام خود را بخش خصوصی می‌گذارد و با رانت خطوط اعتباری، کار خود را پیش می‌برد.

وی ادامه داد: امروز تمامی صحنه‌هایی که باید از سوی بخش خصوصی اشغال شود، از سوی شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها تصرف شده است و بدنه دولت حاضر نیست اصل 44 را به مفهوم واقعی بپذیرد، در این راستا بخش خصوصی واقعی باید کرسی‌های اتاق بازرگانی را پر کنند نه بخش دولتی که خود را بزک کرده و به اتاق راه یافته است.

همچنین در ادامه، فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان دوره ششم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تقویت تشکل‌ها باید انجام شود؛ البته این کار در کشور آغاز شده است و برنامه پنجم نیز به خاطر تقویت بخش خصوصی و تشکل‌ها، توانست جایگاه خوبی را برای بخش خصوصی لحاظ کند.

وی تعامل مجلس و بخش خصوصی را فصل جدیدی بین دولت و پارلمان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در نظر گرفتن موارد پیشنهادی بخش خصوصی در برنامه پنجم، یک سیاست برد- برد بود که در آن، علاوه بر استفاده از تجربیات بخش خصوصی، دولت نیز توانست برنامه مثمرثمری را تدوین کند.