پنج میلیارد تومان برای زیرساختهای فرهنگی مهران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر سه شنبه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان مهران اظهار دشت: این شهرستان در خصوص کارهای انجام گرفته در عرصه فرهنگی کارنامه درخشانی داشته که این خود نشانگر عزم عمومی مسئولان در انجام امور و با استفاده از راهنمایی های امام جمعه محترم و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهران است.

وی تصریح کرد: در بحث زیر ساختهای فرهنگی در شهرستان مهران پنج میلیارد تومان هزینه شده است .

وی افزود: این زیر ساختها شامل احداث یادمان شهدای میمک در بخش صالح آباد، تکمیل مسجد ورودی شهر صالح آباد با 80 میلیون تومان اعتبار، کلنگ زنی احداث سالن ورزشی در روستای گلان با 80 میلیون تومان اعتبار، احداث یادمان شهدای والفجر 3 در مهران، افتتاح 40 سوئیت فرهنگی با بیش از یک میلیارد تومان اعتبار، تجهیز مسجد جامع شهر مهران و مرمت و زیباسازی نمای دفتر امام جمعه شهر مهران هستند.

حیاتی اضافه کرد: ساخت سه مسجد دیگر نیز در شهر مهران در دست اقدام است و همچنین در آینده ای نزدیک حوزه علمیه بین المللی و دانشگاه قرآنی در صالح آباد که بعنوان شهر فرهنگی شهرستان نامگذاری گردیده احداث خواهد گردید که کانون تحول فرهنگی عظیم در شهرستان مهران خواهد شد.