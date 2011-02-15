43 میلیارد ریال برای فاز 1 مجتمع دانشگاهی بندرگز هزینه شد

محمد مسلمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: فاز اول این طرح شامل ساختامن آموزشی، ساختمان اداری و فرهنگی، آسفالت، تصفیه خانه آب شرب و ... است.

وی اظهار داشت: اجرای پست برق، سیستم گازرسانی، اجرای فیبر نوری، دیوار کشی، فضای سبز و پارکینگ روز از دیگر بخشهای این مجتمع است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه ورزشی این دانشگاه در زمینی با متراژ 3800 مترمربع با پیشرفت 97درصد در حال ساخت است که 21 میلیارد ریال هزینه برای آن در نظر گرفته شده است.

مسلمی پور، ضمن تشکر از تلاشهای همه دست انداران جهت توسعه واحد بندرگز اظهار داشت: موفقیت هایی که در این واحد دانشگاهی به ثمر رسیده است مرهون حمایت های بی دریغ مسئولان است.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.