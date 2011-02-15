کارگروه استانی شاعا به مرکزیت دانشگاه چمران تشکیل شد

علیرضا زراسوندی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: ستاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران با عنوان اختصاری «شاعا» در وزارت علوم با هدف شبکه سازی، هم افزایی و به اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاه های علمی کشور فعال شده است.

وی با اشاره به نظام نامه این شبکه، افزود: براساس این نظام نامه، در فاز اول تعدادی از آزمایشگاه ها در سطح کشور که دارای شاخص های خاصی هستند انتخاب شده و به عنوان شبکه آزمایشگاه های علمی خدماتی استان به منظور حمایت های مالی، علمی و همچنین کسب مجوزهای مربوط به استاندارد به وزارتخانه معرفی می شوند.



زراسوندی ادامه داد: براساس این نظامنامه، هر استان دارای یک کارگروه شاعا می باشد اما در تهران با توجه به تعدد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی سه کارگروه در این زمینه فعالیت می کنند.



وی از تشکیل نخستین جلسه کارگروه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران در خوزستان خبر داد و گفت: این نشست با حضور معاونان پژوهشی تمام دانشگاه های استان برگزار شد و در آن، نظام نامه و فرم های ارزیابی در اختیار دانشگاه ها قرار داده شد تا آزمایشگاه های واجد شرایط را به کارگروه معرفی کنند.



رئیس کارگروه شبکه آزمایشگاه های علمی کشور در خوزستان افزود: در همین راستا، هشت آزمایشگاه در خوزستان با مرکزیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان شاعای خوزستان به وزارت علوم معرفی شدند.



به گفته زراسوندی، در فاز دوم، این کارگروه آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی استان را زیر پوشش قرار خواهد داد.



در حکمی در اواخر دی ماه ازسوی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا زراسوندی معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رئیس کارگروه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران در خوزستان منصوب شد.