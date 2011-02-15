حجت‌الاسلام علیرضا باطنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به تاسیس مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در سال 75 افزود: پیش از تاسیس این مرکز، مدرسه محوری در اصفهان باب بود و هر مدرسه‌ای بر اساس توان و اختیار خودش فعالیت می‌کرد و وحدت رویه‌ای وجود نداشت که با ایجاد مرکز مدیریت این امر تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه مرکز مدیریت با شش معاونت و سه دفتر فعالیت‌های مربوط به خود را انجام می‌دهد، اظهار داشت: امروز این مرکز دارای ساختار قابل دفاعی است که این ساختار به حوزه علمیه قم هم ارسال شده است.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: در این ساختار زمینه رشد کمی و کیفی حوزه و تداوم ارتقای آن با یک مدیریت جامع لحاظ شده و تعادل میان معاونتها برقرار شده است.

وی با بیان اینکه همه درسهای حوزه علمیه اصفهان تحت اشراف، نظارت و ارزیابی مرکز مدیریت قرار دارد، اظهار داشت: هر ساله از اساتید و نحوه برپایی کلاسها ارزیابی صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام باطنی افزود: اساتیدی که نمره ارزیابی آنان از حد متوسط به پایین باشد به آنان تذکر داده می‌شود و در صورت لزوم سطح تدریس تنزل پیدا می‌کند و اساتید موفق نیز شناسایی و زمینه ارتقای آنان فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش در اصفهان از پایه یک تا 10 طبق برنامه انجام می‌شود، اظهار داشت: چیزی به عنوان طلبه آزاد در این سطوح نداریم، کسانی هم که از فرصت تبلیغی استفاده می‌کنند موظف هستند که در امتحانات شرکت کنند.

رئیس دفتر مدیر حوزه علمیه اصفهان گفت: تحصیل برای طلاب هدف نیست بلکه تنها وسیله‌ای برای آشنایی با معارف اسلام و در نتیجه ترویج مکتب اهل بیت (ع) و معارف اسلامی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام باطنی با اشاره به بحث پذیرش فعال، اظهار داشت: در سلسله جلسات توجیهی برای ائمه جماعات، مربیان پرورشی، مدیران مدارس و نواحی، سیر تحصیلی حوزه توضیح داده می‌شود تا زمینه برای آشنایی و تحصیل علاقه‌مندان علوم حوزوی فراهم آید.

وی به جلسه ماهیانه مدیران مدارس علمیه اشاره کرد و گفت: به منظور ایجاد وحدت رویه در میان مدیران، هر ماه یک جلسه از سوی مرکز مدیریت برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام باطنی با اشاره به استفاده از تکنولوژی در پیشبرد اهداف حوزه علمیه اصفهان افزود: بایگانی موجود در مرکز مدیریت به دو صورت کاغذی و دیجیتالی انجام می‌شود.

وی با اشاره به پرداخت شهریه از طریق سیستم الکترونیکی اظهار داشت: سامانه جامع پرداخت با شهریه آیت‌الله مظاهری شکل گرفته و با رایزنیهای صورت گرفته امکان پرداخت شهریه تمامی مراجع محقق خواهد شد.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان به راه‌اندازی دفتر تحقیق، نظارت و بازرسی اشاره کرد و ادامه داد: در این دفتر واحدی به نام حمایتهای حقوقی برای حوزویان دایر شده که در صورت ایجاد مشکل حقوقی برای طلاب و روحانیون وارد عمل می‌شود.

حجت‌الاسلام باطنی بازنگری نسبت به طول زمان تحصیلی، توجه به رشته‌های کاربردی، توجه جدی به مسائل رفاهی طلاب، تغییر متون درسی، یکسان سازی شهریه میان حوزه‌ها، استفاده از مهندسی نوین برای ساخت مدارس و تمرکز زدایی را از نکات قابل توجه برای مسئولان حوزه علمیه اصفهان عنوان کرد.

وی افزود: در گذشته طب، ریاضی و نجوم در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شده که با گذر زمان و تاسیس دانشگاه‌ها این علوم از حوزه‌های علمیه رخت بربسته است.

وی با بیان اینکه بعضی از رشته‌های حوزه در دانشگاه نیز وجود دارد، اظهار داشت: دانش تخصصی حوزه باید همواره در اختیار حوزه باشد و عیبی ندارد دیگران نیز سر سفره حوزه بنشینند اما حوزه نباید از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان به نقش حوزه در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: رهبری انقلاب و هدایت آن اساساً بر عهده روحانیت و در راس همه، امام راحل بود و امروز نیز با حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این امر ادامه دارد.

وی افزود: در زمانی که حوزه علمیه اصفهان سه هزار نفر طلبه و روحانی داشت، بیش از 700 نفر از آنان با حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی اظهار داشت: حوزه‌های علمیه باید برای حفظ و تداوم انقلاب تلاش کنند.

حجت‌الاسلام باطنی با بیان اینکه مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در شناسایی و احیای موقوفات عزم جدی دارد، اظهار داشت: طی سلسله نشستهایی با مسئولین اداره اوقاف استان تصمیم بر تشکیل گروهی به منظور شناسایی موقوفات حوزه گرفته شد که با معرفی دو نفر از سوی مرکز مدیریت و یک نفر از اداره اوقاف این گروه تشکیل شد.

وی افزود: با نرم‌افزاری که طراحی شد، همه مدارس از نظر قدمت، سابقه، واقف، وقف نامه، موضوع وقف، تعداد موقوفات، وضعیت موقوفات، سابقه موقوفات و وضعیت امروزین آن و مستاجرین و کاربری موقوفات مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات جمع‌آوری شد.

حجت‌الاسلام باطنی با بیان اینکه این اطلاعات در حال حاضر در مرکز مدیریت موجود است، اظهار داشت: در فاز دوم تشکیل یک تیم حقوقی اجرایی برای پرداختن به موقوفات حوزه که این تیم نیز به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اگر موقوفات حوزه احیا شود حوزه از هر جهت بی‌نیاز خواهد بود، اظهار داشت: موقوفه‌های تصرف شده باید با پیگیری حقوقی و قضایی به حوزه بازگردانده شود.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در خصوص موقوفات اتخاذ شده است، یادآور شد: با اداره اوقاف، توافقنامه‌ای امضا شده که هر گونه تغییرات در زمینه موقوفات مدارس با حضور نماینده مرکز مدیریت انجام شود.