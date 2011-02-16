برگزاری آزمون مشترک برای معلمان حق التدریس تا پنج ماه آینده

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده که برای معلمان شرکتی که در سال تحصیلی 1388 و 1389 و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و معلمانی که از سال 1379 به بعد به شکل منقطع با آموزش و پرورش همکاری کرده اند، آزمون هماهنگ و مشترک برگزار کند.

وی تاکید کرد: تمام این معلمان باید ابلاغ رسمی همکاری با آموزش و پرورش داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در این آزمون نمره لازم را کسب کنند، می توانند همکاری خود را به شکل حق التدریس با آموزش و پرورش ادامه دهند در غیر این صورت آموزش و پرورش باید همکاری خود را با آنها قطع کند.

حاجی بابایی درباره زمان اجرای این آزمون نیز گفت: در فرصت قانونی اعلام شده از سوی مجلس، این آزمون برگزار می شود.