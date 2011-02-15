به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم مرکز خدمات حوزه های علمیه اظهار داشت: دفتر مقام معظم رهبری مسائل مالی مرکز خدمات حوزه های علمیه را با جدیت تعقیب و حسابرسی می کرد و طهارت این مرکز از دغدغه های این دفتر بود.



وی درباره نحوه شکل گیری مرکز خدمات حوزه های علمیه گفت: حجت الاسلام نواب به محضر رهبری طرحی را ارائه داده بود و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای تاسیس این بنا حکم صادر کردند و عده ای از بزرگواران در این نهاد مشغول به کار شدند اما بیشترین تلاشها و زحمات بر عهده حجت الاسلام نواب بود.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(ره) خطاب به حجت الاسلام ربانی اظهار داشت: این دستگاه مبارک امروز اسب زین کرده ای است که به شما تحویل داده می شود، این اسب زین کرده چموش نیست، بلکه خموش است.



سعیدی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام نواب با مدیریت خوبی که بر مرکز خدمات حوزه های علمیه داشت نیروهای خوبی تربیت کرد.



تشکر ربانی از مقام معظم رهبری



رئیس جدید مرکز خدمات حوزه های علمیه که صبح دوشنبه با حکم مقام معظم رهبری، ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را تحویل حجت الاسلام واعظی داده بود، در این مراسم اظهار داشت: بحمدالله مرکز خدمات حوزه های علمیه شجره طیبه ای است که با امر مقام معظم رهبری تاسیس شد و با همت و تلاش و جدیت حجت الاسلام نواب به کمال و بلوغ رسید.



حجت الاسلام سید حسن ربانی ضمن تقدیر از مقام معظم رهبری تصریح کرد: باید صمیمانه شکرگذار خداوند باشم که سعادت خدمتگزاری به طلبه ها را به بنده داده و بنده جزو خادمین طلاب قرار گرفتم.



وی گفت: امیدوارم در مسیر خدمت به طلاب اخلاص داشته باشم و اگر اخلاص داشته باشم این خدمتگزاری مقام کمی نیست.



