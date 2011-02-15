رشد زنجیره تامین، افزایش رقابت در خریداران را رقم زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی، در سالهای اخیر، رشد و توسعه زنجیره تامین منجر به افزایش رقابت در میان خریداران و فروشندگان شده است و از این رو مساله قیمت‌گذاری خریدار - فروشنده بسیار بیشتر از قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است.

بر این اساس، تقاضاها نه تنها تابعی از قیمت هر محصول به مشتریان است،‌ بلکه تابعی از هزینه بازاریابی هر محصول نیز هستند؛ اگرچه ارائه قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند موجب افزایش میزان تقاضا شود، اما بیشینه نمودن تقاضا همواره موجب حداکثر نمودن سود کل نمی‌شود.

دو شرکت متصدی حمل کالا برای تصاحب تقاضای حمل ‌و نقل بین مکان‌های مختلف مبداء و مقصد در شبکه که می‌توانند شامل مراکز تولید، انبارها، مراکز توزیع و خرده فروشی‌ها باشند با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. هر متصدی حمل، قیمت سرویس‌دهی خود را بر روی هر مسیر مبداء-مقصد از شبکه به نحوی تعیین می‌کند که تابع سود خود را حداکثر نماید.

به نظر می‌رسد دو متصدی حمل کالا در همکاری شرکت کنند، همواره سود کل حاصل از همکاری با اختلاف قابل توجهی از مجموع سود دو متصدی در حالت بدون همکاری بیشتر است. چنانچه سود مازاد حاصل از همکاری به گونه‌ای تقسیم شود که هر دو متصدی حمل نسبت به حالت بدون همکاری سود بیشتری بدست آورند، این همکاری پایدار خواهد بود.