آذربایجان شرقی قهرمان رقابت های شمشیربازی جام فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در رقابت های اسلحه اپه که با حضور 29 شمشیرباز در سالن شهید اقدامی برگزار شد، محمد علی کیهانی از تیم ملی جوانان اول شد و امیر خلفی فرد از زنجان در رده دوم ایستاد.

حجت حکیمیان از آذربایجان غربی و بهداد مرادی از تیم ملی جوانان نیز عنوان مشترک سومی این اسلحه را از آن خود کردند.

همچنین در اسلحه سابر که با حضور30 شمشیرباز برگزار شد، فرزاد باهر ارسباران از آذربایجان شرقی در سکوی نخست ایستاد و حسام همدانی از گیلان دوم شد.

عنوان مشترک سومی نیز به مهدی رهبری از گیلان و "دیوید اوکربا" از گرجستان رسید.

رقابت های شمشیربازی جام فجر با حضور تیم گرجستان به عنوان تنها تیم خارجی و آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، البرز، گیلان و تیم ملی جوانان به مدت دو روز در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد.

در مراسم اختتامیه رقابتها که با حضور اکبر فرج الهی معاون ورزشی و رئیس هیئت شمشیربازی آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان برگزار شد به نفرات برتر مدال و احکام قهرمانی صادر شد.