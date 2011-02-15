ساخت 800 واحد مسکونی برای جامعه ایثارگر قم

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به ساخت مسکن مهر برای جامعه ایثارگری استان اظهار داشت: 792 واحد مسکونی در قالب 77 بلوک برای خانواده‌های جانباز و ایثارگر قم در دست احداث است .



وی درباره میانگین متراژ واحد های مسکونی بیان کرد: با احتساب فضای اختصاصی، مشاع، پارکینگ و انباری میانگین متراژ این واحدهای مسکونی 115 مترمربع است.



پروژه 55 درصد پیشرفت داشته است



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران قم بیان داشت: در حال حاضر این پروژه به طور میانگین 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و چنانچه متقاضیان آورده‌های خود را در زمان تعیین شده پرداخت کنند واگذاری واحدهای مسکونی در پایان تابستان سال آینده آغاز می‌شود.



وی درباره تعداد متقاضیان دریافت مسکن مهر جامعه ایثارگر قم بیان داشت: طی فراخوان اولیه جهت ثبت نام مسکن مهر نزدیک به 4 هزار نفر ثبت نام کردند که در پایان تنها هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.

پرداخت وام 25 میلیون تومانی به جانبازان بالای 25 درصد



جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی تنها 792 واحد است تعداد 200 واجد شرایط باقی مانده چنانچه جانباز بالای 25 درصد باشند و یا فرزند، همسر و پدر و مادر شهید باشند میتوانند با دریافت وام 25 میلیونی با سود 4 درصد از بنیاد شهید اقدام به ساخت مسکن کنند.



وی تاکید کرد: چنانچه این 200 متقاضی درخواست ساخت مسکن از طریق مسکن مهر را داشته باشند هیچگونه محدودتی برای احداث واحد مسکونی برای آنان وجود نداشته و بنیاد شهید آمادگی لازم جهت دریافت زمین برای ساخت مسکن را دارد.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران قم با اشاره به مزایای بنیاد شهید برای متقاضیان مسکن مهر ابراز داشت: اولین نکته حائز اهمیت این است که واحدهای مسکونی مربوط به جامعه ایثارگری قم در خود شهر پردیسان قرار داشته و ازاین جهت مشکلی برای دریافت آب، برق، گازو تلفن وجود ندارد.



وی همچنین ادامه داد: همچنین این افراد از تخفیفاتی برای دریافت انشعابات خود برخوردار خواهد شد.



جعفری در ادامه بیان کرد: قیمت تمام شده هر واحد مسکونی، برای هر ایثارگر تنها قیمت مصالح و ساخت و ساز آن واحد خواهد بود.

