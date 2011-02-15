به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری طی حکمی، آرش قرباننیا را به عنوان سرپرست دفتر آموزشهای آزاد و چند رسانهای دانشگاه پیام نور منصوب کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور در مهر ماه امسال احمد علمشاهی را به عنوان سرپرست دفتر آموزشهای آزاد و چند رسانهای دانشگاه پیام نور منصوب کرده بود اما پس از حدود 5 ماه فرد جدیدی را برای مسئولیت آموزشهای آزاد و چند رسانهای این دانشگاه منصوب کرد.
کنارهگیری احمد علمشاهی از مسئولیتش در دانشگاه پیام نور و انتصابش در سمت مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دلیل این تغییر مدیریتی است.
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