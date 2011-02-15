  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

انتصاب جدید در پیام نور/

سرپرست آموزش آزاد پیام‌نور تغییر کرد/ آموزش آزاد پیام‌نور با 2 مدیر در 4 ماه

سرپرست آموزش آزاد پیام‌نور تغییر کرد/ آموزش آزاد پیام‌نور با 2 مدیر در 4 ماه

رئیس دانشگاه پیام نور پس از گذشت حدود 5 ماه از حکم انتصاب سرپرست سابق دفتر آموزش آزاد و چند رسانه‌ای دانشگاه پیام نور اقدام به صدور حکم جدیدی برای سرپرست این دفتر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری طی حکمی، آرش قربان‌نیا را به عنوان سرپرست دفتر آموزش‌های آزاد و چند رسانه‌ای دانشگاه پیام نور منصوب کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور در مهر ماه امسال احمد علمشاهی را به عنوان سرپرست دفتر آموزش‌های آزاد و چند رسانه‌ای دانشگاه پیام نور منصوب کرده بود اما پس از حدود 5 ماه فرد جدیدی را برای مسئولیت آموزش‌های آزاد و چند رسانه‌ای این دانشگاه منصوب کرد.

کناره‌گیری احمد علمشاهی از مسئولیتش در دانشگاه پیام نور و انتصابش در سمت مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دلیل این تغییر مدیریتی است.

کد مطلب 1254389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها