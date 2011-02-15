ترکیه خواستار توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی از نیویورک، احمد داود اوغلو روز دوشنبه گفت: ما انتظار داریم که اسرائیل ساخت شهرک های یهودی نشین را متوقف و زمان این توقف را هم تمدید کند.

وی همچنین از طرف فلسطینی نیز خواست تا با رویکرد صلح به گفتگو ادامه دهد.

داود اوغلو که در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک صحبت می کرد از برنامه اسرائیل برای تمدید نکردن زمان توقف شهرک سازی که 10 ماه آن را بکار بست انتقاد نمود.

وزیر خارجه ترکیه همچنین از اهتمام ویژه آنکارا به گفتگوهای مستقیم بین رژیم اسرائیل و فلسطینی ها سخن گفت و افزود: تمامی طرف ها باید حسن نیت خود را برای حفظ صلح به نمایش بگذارند.

وی همچنین ادامه شهرک سازی در زمانی که گفتگوها در جریان است را غیر سازنده توصیف کرد.