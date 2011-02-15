تصویر دانشجوی کشته شده حوادث دیروز/ جزئیات تشییع پیکر دانشجوی شهید

به گزارش خبرنگار مهر، صانع ژاله دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران و متولد پاوه بود که طی تیراندازی منافقان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.

این تیراندازی توسط یک موتورسوار انجام شده که طی عملیاتش چند نفر را زخمی و این دانشجوی دانشگاه هنر تهران را کشته است.

صانع ژاله دانشجوی بسیجی که دوشنبه 25 بهمن ماه در جریان حضور اغتشاشگران در خیابانهای مرکزی تهران به ضرب گلوله منافقان شهید شد به گفته مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاههای کشور فردا چهارشنبه تشییع می شود.



هادی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پیکر "صانع ژاله" چهارشنبه از ساعت 9:30 صبح از مقابل سر در دانشگاه هنر تهران بر روی دستان دانشجویان، اساتید و هنرمندان تشییع می شود.

قاسمی درباره محل خاکسپاری "صانع ژاله" گفت: پیکر این دانشجو در شهرستان پاوه که محل زندگی خانواده اش است آرام می گیرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز سه شنبه از مجروح شدن 9 تن از نیروهای امنیتی در تیراندازی‌های روز گذشته خبر داد و گفت: تیراندازی گروهی از منافقان در روز 25 بهمن منجر به کشته شدن یک نفر از هموطنانمان و مجروحیت چند تن دیگر شد.

به گزارش مهر، در تجمعاتی که از سوی سران فتنه 25 بهمن ماه در تهران ترتیب داده شده بود آتشی که از سوی اغتشاشگران گشوده شده بود موجب جراحت چهار نفر از حاضرین در تجمعات شد که یک نفر از این افراد به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. گروهک منافقین روزهای قبل با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرده بود در تجمعات روز دوشنبه تهران شرکت خواهد کرد.