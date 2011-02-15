اقدام موثری برای بازسازی سالن شهید سجادی صورت نگرفته است

فرامرز می‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون روند ساخت این سالن اظهار داشت: امیدوار بودیم که سالن شهید سجادی در بهمن امسال به بهره‌برداری برسد اما با روند کنونی بعید می‌دانم که این سالن تا فروردین هم آماده شود.

وی با بیان اینکه کمبود اعتبارات دلیل اصلی کند بودن روند بازسازی این سالن به شمار می‌رود، ‌تصریح کرد:‌ نمی‌دانم با روند کنونی چگونه می‌توانم قولی در مورد بهره‌برداری از سالن به شما بدهم اما امیدوارم مشکلات مالی اداره‌کل تربیت بدنی هرچه سریعتر برطرف شود تا سالن در اولین فرصت به بهره‌برداری برسد.

رئیس هیئت هندبال استان اصفهان در مورد بودجه‌های هیات و نحوه تامین این بودجه‌ها بیان داشت: در سال جاری حتی یک ریال هم پول از اداره‌کل نگرفته‌ایم و هیچ مکان ورزشی در اختیار ما نیست که از آن طریق تامین اعتبار کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته از نظر مالی صرفه‌جویی قابل توجهی داشتیم بنابراین امسال نیز از بودجه‌های سال گذشته برای برنامه‌های خود استفاده می‌کنیم اما امیدوارم هرچه سریعتر بودجه مورد نظر ما از سوی اداره‌کل تربیت بدنی پرداخت شود.

بازسازی سالن شهید سجادی اصفهان از سال گذشته برای برگزاری مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی آغاز شده اما در حال حاضر روند بازسازی این سالن به کندی پیش می‌رود.