ثبت شرکتهای تعاونی به نام ادارات دولتی در زنجان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان‎ ‏‏ ،محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در جمع مدیران استان با بیان این‌که با بیان این‌که در بروز پدیده غیرقانونی با عنوان باغ شهر و باغستان، برخی دستگاه‌های اجرایی نیز دخالت دارند افزود: برخی افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی و با خرید زمین‌های کشاورزی اقدام به تفکیک و عرضه این اراضی با عنوان باغ‌شهر کرده و کسب سود می‌کنند.

وی واگذاری و تغییر کاربری این اراضی را ناشی از رانت اطلاعاتی برخی افراد عنوان کرد و افزود: افراد عادی دسترسی به این اطلاعات ندارد و نباید در برخورد با بی‌قانونی‌ها، گزینشی برخورد شود.

رئوفی نژاد تنها راه حل مشکلات این زمین ها را اِعمال قانون درمورد آنها دانست و افزود: باشناسایی دقیق، کلیه ساخت وسازهای غیرمجازدر زمین های مرغوب این استان که باعنوان باغ شهر و باغستان ادارات انجام شده،با حضور نیروی انتظامی تخریب وموارد قانونی پیگیری خواهد شد.



استاندار زنجان یادآورشد: پیش از دولت نهم و دهم برخی افراد سودجو با استفاده از رانت اطلاعاتی و بهره مندی از فضای بوجود آمده خصوصا در حوزه های اقتصادی و بویژه زمین و مسکن، تلاش کردند گروههایی را با عنوان تعاونی ادارات تشکیل داده و با استفاده از نام های دولتی برای تعاونی ها، اقدام به فروش و واگذاری زمین و مسکن نمایند که متاسفانه برخی از تخلفات را نیز خود مسئولان ادارات مرتکب شده اند.



رئوفی نژاد به سوء استفاده برخی مسئولین و عوامل ذیربط از زمینها با عناوینی نظیر ساخت باغ شهر یا باغستان اشاره کرد و افزود: همه متخلفین و حتی مسئولینی که در صیانت از بیت المال کوتاهی و غفلت کرده اند از نظر دستگاه قضایی مجرم شناخته شده و در اسرع وقت موضوع، پیگیری خواهد شد.



رئوفی نژاد، تیغ برنده اعمال قانون را دستگاه قضا دانست و برخورد با این تخلفات را وظیفه قانونی، دینی و عرفی مسئولین و از انتظارات به حق مردم عنوان نمود.