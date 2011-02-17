به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سعید حسامی چهارشنبه شب در آیین بهرهبرداری و کلنگزنی پروژههای عمرانی دانشگاه پیامنور استان اصفهان با تاکید بر اینکه تلاش برای تولید کتاب به زبانهای غیر از فارسی از جمله طرحها و اهداف دانشگاه پیامنور محسوب میشود، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که کتابهایی به زبانهای انگلیسی و عربی را در دانشگاه پیامنور تالیف و اقدام به نشر آن کنیم.
قائم مقام دانشگاه پیامنور کشور گفت: در مدت زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم، دانشگاه پیامنور از رشد کیفی و کمی بسیار مطلوبی برخوردار بوده است.
در مدت زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم، زمینههای ارتقای فعالیتهای آموزشی در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور فراهم شده که در این میان دانشگاه پیامنور نیز موفقیتهای بسیاری را به دست آورده است.
وی با اشاره به فعالیت 44 واحد دانشگاه پیامنور در استان اصفهان اظهار داشت: این امر مبین سطح بالای پوشش علمی و آموزشی دانشگاه پیامنور است.
قائم مقام دانشگاه پیامنور کشور همچنین به تسری فعالیتها و آموزش عالی در سراسر کشور به عنوان یکی از مهمترین اهداف دانشگاه پیامنور اشاره و ادامه داد: اکنون دانشگاه پیامنور افتخار میکند که در تمامی نقاط استانهای مختلف کشور دارای دانشگاه است و دانشجویان در این واحدها و مراکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه در سال جاری پروژههای عمرانی بسیاری در دانشگاه پیامنور سراسر کشور به بهرهبرداری رسید، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری 130 هزار متر مربع فضای دانشگاهی در دانشگاههای پیام نور سراسر کشور به بهرهبرداری رسید و 520 هزار متر مربع ساختمان نیز به مناقصه گذاشته شد تا عملیات اجرایی آن را در آیندهای نزدیک شاهد باشیم.
حسامی خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری، تعداد قابل توجهی از ساختمانهای دانشگاههای پیام نور در کشور کلنگزنی شد که با بهرهبرداری از این واحدهای آموزشی در سالهای آینده، شاهد گسترش آموزشهای این دانشگاه در سالهای آتی خواهیم بود.
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