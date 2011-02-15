به گزارش خبرگزاری مهر از جلفا، علیرضا مقیمی در آستانه ورود هیئت بلند پایه ترکیه به استان آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرمایهگذاران ترکیهای در طول سالهای گذشته استقبال خوبی از حضور در این منطقه داشتهاند و سرمایهگذاریهای کلانی به خصوص در حوزههای تولیدی ـ صنعتی انجام دادهاند که نشان دهنده جایگاه ویژه این منطقه در نزد سرمایهگذاران ترکیهای است.
وی تصریح کرد: نزدیکی منطقه آزاد ارس به کشور ترکیه و همسایگی آن با کشورهای آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان که دسترسی آسان به بازار کشورهای آسیای میانه را نیز در بردارد از جمله مزایای این منطقه برای حضور سرمایهگذاران ترک است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: اتصال خط آهن منطقه آزاد ارس به خط آهن سراسری کشور که زمینه انتقال کالا را به صورت مستقیم از کشور ترکیه فراهم کرده است از جمله مزایای دیگر این منطقه است.
وی ادامه داد: وجود نیروی کار ارزان و تسهیلات ویژه قانونی در این منطقه نیز که آن را به یک منطقه با قوانین خاص فراملی تبدیل کرده است عامل دیگری در علاقمندی تولیدکنندگان ترک به منطقه ارس است که ضمن دسترسی به بازار مناسب، امکان رقابتی کردن قیمتها را با توجه به هزینههای پایین تولید فراهم میکند.
مقیمی افزود: علایق و مشترکات فرهنگی نیز مزید بر علت شده و این منطقه را به یک منطقه مورد علاقه سرمایهگذاران ترک تبدیل کرده است.
وی گفت: سرمایهگذاران ترک در این منطقه هم اکنون در صنایع مختلفی مانند نساجی، مبلمان شهری و خانگی، کالاهای بهداشتی و نیز امور تجاری مشغول به فعالیت هستند .
مقیمی حضور هیئت بلندپایه مقامات ترکیه به آذربایجان شرقی را فرصت بسیار مغتنمی برای استان و منطقه آزاد ارس ارزیابی کرد و افزود: در نشستهایی که در این سفر ترتیب داده شده ضمن ارائه اطلاعات جامعی از منطقه و فرصتهای سرمایهگذاری در آن برای این هیئت، بستههای سرمایهگذاری و بروشورهای معرفی کامل منطقه در قالب پکیج اطلاعاتی در اختیار آنان به خصوص فعالان اقتصادی حاضر در این سفر قرار خواهد گرفت.
منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور ایران مساحتی بالغ بر 51 هزار هکتار را از محدوده شهرستانهای جلفا و کلیبر شامل میشود.
این منطقه به دلیل توانمندیهای منطقهای و موقعیت استرتژیک و نیز بهرهمندی از تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد مورد توجه ویژه سرمایهگذاران بوده و با تکمیل زیرساختهای آن سرمایهگذاران بسیاری از داخل و خارج کشور برای سرمایهگذاری در آن اعلام آمادگی میکنند.
این منطقه فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 84 آغاز کرده و هم اکنون با تکمیل بخشی از زیرساختهای آن در حوزههای مختلف آماده میزبانی از سرمایهگذاران است.
استراتژیهای صنعت، گردشگری، حمل و نقل، آموزش عالی و تجارت عمدهترین استراتژیهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در برنامهریزیهای توسعهای است.
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