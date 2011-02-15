کاروانهای حج عمره از سنندج عازم سرزمین وحی می شوند

علی محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: پس از هماهنگی لازم در این زمینه و جلسات مکرر با مسئولان استانی و کشوری و برای تسهل در اعزام حجاج کردستانی برای اولین بار کارو ان های حج عمره در سال جاری از سنندج عازم خانه خدا خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر زائران کردستانی از فرودگاه کرمانشاه و سایر استانهای همجوار به این سفر زیارتی خود اعزام می شوند، افزود: امیدورایم با اجرای این طرح مشکلات زائران کردستانی و خانواده های آنان برای اعزام رفع شود.

مدیر حج و زیارت استان کردستان به آغاز اعزام زائران حج عمره از اسفند هر سال تا مرداد ماه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: در اعزام سال جاری 21 کاروان حج عمره از کردستان عازم سرزمین وحی خواهند شد.

عسگری یادآور شد: در 21 کاروان یادشده بیش از دو هزار و600 نفر از زائران استان کردستان عازم سرزمین وحی می شوند.

وی ادامه داد: از سال 86 تاکنون هیچگونه ثبت نام جدیدی برای سفر حج عمره صورت نگرفته است که با انجام مقدمات اولیه امیدواریم در سال آینده ثبت نام جدید در استان کردستان آغاز شود.

مدیر حج و زیارت استان کردستان در پایان به هزینه سفر حج عمره اشاره کرد و گفت: هر فرد متقاضی در زمان ثبت نام پنج میلیون ریال به عنوان ودیعه گذاری نزد بانک می گذارد که در زمان اعزام مابه التفاوت هزینه اعزام از آنان گرفته می شود.