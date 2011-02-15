اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از انقلاب اسلامی مردم مصر

مردم مسلمان مصر با این حرکت اسلامی خود نشان دادند که توان مقابله با رژیم های طاغوتی و مستکبران عالم را دارند و به ژست های دروغین و هیمنه پوشالی آمریکا و انگلیس و اسرائیل وقعی نمی نهند. همچنین تحولات مصر و منطقه پیام آور موج عظیم بیداری اسلامی و فریادهای اسلام خواهی در کشورهای اسلامی است که بی تردید سرمشق همه آنها، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و اندیشه های وحدت آفرین و بیدارگرانه امام راحل خمینی کبیر و نیز ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای "مد ظله العالی" است.

اکنون که به فضل پروردگار رژیم منحوس مبارک سرنگون شده، مردم شریف مصر در آزمون بزرگ دیگری قرار دارند و آن حراست از دستاوردهای بیداری اسلامی و جلوگیری از نفوذ ایادی آمریکایی و انگلیسی در تصمیم گیری های حساس این کشور و حفظ استقلال و وحدت کلمه است که در این میان، استفاده از تجربیات گرانسنگ انقلاب اسلامی، باعث پیشرفت فراوان تر و خنثی شدن نقشه های دشمنان خواهد بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تبریک این پیروزی به ملت مسلمان مصر، توفیق روزافزون برادران مسلمان را در همه کشورهای اسلامی از خداوند متعال خواستار است.