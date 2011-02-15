پنج هزار نوع کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بهادر کاظمی در نخستین جلسه شورای استاندارد استان البرز با اعلام این خبر افزود: کالاهای مشمول استاندار ار بدو تاسیس سازمان استاندارد 630 قلم بوده است که این میزان پیرو تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت و اهمیت بحث کیفی محصولات به بیش از پنج هزار نوع کالا افزایش یافت.

وی مدت زمان رسیدن واحدهای تولیدی داخل کشور به استاندارهای لازم را یکسال ذکر و عنوان کرد: هدایت واحدهای تولیدی به سمت کسب استانداردهای مطلوب توسط کارگروهای ویژه هدایتی بسیار حائز اهمیت است.

کاظمی تصریح کرد: پس از مدت زمان عنوان شده از تولید کالاهای غیر استاندار جلوگیری می شود.

معاون نظارت بر اجرای استاندار و سیستم کیفیت با بیان اینکه استاندارد مجموعه ای از فرابخشی است بر هماهنگی و وتعامل دستگاه های اجرایی و قضایی با سازمان استاندارد جهت رسیدن به ایده آل ها همچنین ارتقاء سطح فرهنگ عموم و افزایش دیدگاه مثبت این مهم تاکید کرد.

کاظمی یادآور شد: اجرای استاندار اجباری تنها محدود به تولیدات داخلی نمی شود بلکه کلیه کالاهای وارداتی را نیز تحت پوشش خود دارد.

این مسئول اظهارداشت: با این اقدام مهم، سازمان استاندارد و به تبع آن کل اقتصاد کشور مکلف به نظارت بر استاندارد است.

وضعت کمیت تولید در کشور مطلوب است

کاظمی وضعیت کمیت در تولیدات داخلی کشور را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه در بحث تامین نیازهای داخلی عملکرد خوبی داریم، خاطرنشان کرد: برای رسید به جایگاه مطلوب باید کیفیت را با کمیت کامل کنیم.

وی بحث ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی را شرط مهمی برای ورود کشور به بازارهای جهانی خواند و بیان داشت: به این منظور باید رشد و توسعه پایداری داشته باشیم ضمن آنکه در این مسیر لازم است استاندارد مبنای همه امور قرار گیرد.

کاظمی افزود: توجه به استاندارها در حوزه های مختلف چون بهداشت، مسکن و تغذیه موجب عملکرد بهینه حوزه ها می شود.