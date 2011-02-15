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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

پنج هزار نوع کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری شد

پنج هزار نوع کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون نظارت بر اجرای استاندار و سیستم کیفیت گفت: هم اکنون بیش از پنج هزار نوع کالای مختلف در کشور مشمول استاندارد اجباری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بهادر کاظمی در نخستین جلسه شورای استاندارد استان البرز با اعلام این خبر افزود: کالاهای مشمول استاندار ار بدو تاسیس سازمان استاندارد 630 قلم بوده است که این میزان پیرو تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت و اهمیت بحث کیفی محصولات به بیش از پنج هزار نوع کالا افزایش یافت.

وی مدت زمان رسیدن واحدهای تولیدی داخل کشور به استاندارهای لازم را یکسال ذکر و عنوان کرد: هدایت واحدهای تولیدی به سمت کسب استانداردهای مطلوب توسط کارگروهای ویژه هدایتی بسیار حائز اهمیت است.

کاظمی تصریح کرد: پس از مدت زمان عنوان شده از تولید کالاهای غیر استاندار جلوگیری می شود.

معاون نظارت بر اجرای استاندار و سیستم کیفیت با بیان اینکه استاندارد مجموعه ای از فرابخشی است بر هماهنگی و وتعامل  دستگاه های اجرایی و قضایی با سازمان استاندارد جهت رسیدن به ایده آل ها همچنین ارتقاء سطح فرهنگ عموم و افزایش دیدگاه مثبت این مهم تاکید کرد.

کاظمی یادآور شد: اجرای استاندار اجباری تنها محدود به تولیدات داخلی نمی شود بلکه کلیه کالاهای وارداتی را نیز تحت پوشش خود دارد.

این مسئول اظهارداشت: با این اقدام مهم، سازمان استاندارد و به تبع آن کل اقتصاد کشور مکلف به نظارت بر استاندارد است.

وضعت کمیت تولید در کشور مطلوب است

کاظمی وضعیت کمیت در تولیدات داخلی کشور را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه در بحث تامین نیازهای داخلی عملکرد خوبی داریم، خاطرنشان کرد: برای رسید به جایگاه مطلوب باید کیفیت را با کمیت کامل کنیم.

وی بحث ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی را شرط مهمی برای ورود کشور به بازارهای جهانی خواند و بیان داشت: به این منظور باید رشد و توسعه پایداری داشته باشیم ضمن آنکه در این مسیر لازم است استاندارد مبنای همه امور قرار گیرد.

کاظمی افزود: توجه به استاندارها در حوزه های مختلف چون بهداشت، مسکن و تغذیه موجب عملکرد بهینه حوزه ها می شود.

کد مطلب 1254454

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