مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری تیتر فجر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده صبح روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: تیتر فجر در سه بخش اصلی مطبوعات، خبرگزاری ها و روابط عمومی ها و بخش جنبی تیتر نماز، شعار سال، امر به معروف و نهی از منکر، تیتر ویژه یارانه ها، تیتر حجاب و تیتر انقلاب برگزار و کارگاههای آموزش تیتر زنی توسط استادان برجسته کشور برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: ‌این جشنواره در جهت تقویت روزنامه نگاری تخصصی و همچنین روزنامه نگاری حرفه ای برگزار می شود.

داننده با ذکر شرایط شرکت در جشنواره یاد شده بیان داشت: روابط عمومی های دولتی و بخش خصوصی در قالب خبر، مصاحبه و گزارش فقط در حوزه تخصصی خودشان می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان باید برای هر اثر خود یک فرم مشخصات تکمیل کرده و اصل اثر را تا پانزدهم فروردین ماه 90 به دبیرخانه ارسال کنند.

گفتنی است، افرادی که مایل به شرکت در جشنواره باشند ولی فرم شرکت در جشنواره در اختیارشان نیست می توانند مشخصات خود را به ترتیب از بالای یک صفحه A4 شامل، نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مستعار، تاریخ تولد، نام نشریه، صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه، محل انتشار، گستره توزیع، آدرس و شماره تماس دفتر نشریه و شماره تماس خبرنگار با مهر و امضاء نشریه ثبت کرده و بر روی اصل اثر الصاق کرده و یا با مراجعه به پورتال خبری اداره کل با نام خانه خبر به آدرس www.news.ershad-as.ir پرینت فرم شرکت را تهیه و ارسال کنند.

علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، خیابان امام، نرسیده به چهارراه آبرسان،‌خانه فرهنگ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، روابط عمومی اداره کل ارسال نموده و یا با شماره 3361179 - 0411 تماس بگیرند.