53 هزار مددجوی کمیته امداد گیلان بیمه مکمل می شوند

کیوان پوراکبر در گفتگو با خبرنگار مهرهمچنین با بیان اینکه این طرح در 250 مرکز درمانی، پاراکلینیکی و بیمارستانی طرف قرارداد کمیته امداد اجرامی شود، توزیع نامناسب پزشکان و امکانات، افزایش هزینه های درمانی را از مهمترین ضرورت های اجرای این طرح عنوان کرد و اظهارداشت: با اجرای این طرح تمامی مددجویان به طور یکسان از خدمات بیمه ای برخوردار و هزینه های درمانی آنان کاهش می یابد.

رئیس اداره بهداشت، درمان و بیمه کمیته امداد گفت: براساس این طرح مددجویان بیمه شده شهری از خدمات بیمه مکمل در چهار بخش بستری، دارویی، پارا کلینیکی و خدمات سرپایی بیمارستانی بهره مند می شوند.

وی همچنین درصد فرانشیز مورد تعهد بیمه مکمل در این چهار بخش را اعلام کرد و افزود: در بخش بیمارستانی علاوه بر 90 درصد خدمات بیمه پایه، 50 درصد فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمار، مورد تعهد بیمه مکمل است.

پوراکبر بیان داشت: در بخش دارویی علاوه بر 70 درصد سهم بیمه پایه 50 درصد فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمار، مورد تعهد بیمه مکمل است.

وی در ادامه سهم بیمه مکمل در بخش پاراکلینیکی از قبیل آزمایشگاه، پاتولوژی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی را 75 درصد فرانشیز قابل پرداخت اعلام کرد و گفت: این سهم علاوه بر سهم 70 درصدی بیمه پایه است.

رئیس اداره بهداشت، درمان و بیمه کمیته امداد گیلان سهم بیمه مکمل در بخش خدمات سرپایی بیمارستانی را 50 درصد فرانشیز قابل پرداخت اعلام کرد و گفت: این سهم علاوه بر سهم 70 درصدی بیمه پایه است.

وی یادآورشد: بیماران خاص تنها در صورتیکه کارت درمان آنان در اداره بهداشت، درمان و بیمه کمیته امداد به عنوان بیمار خاص تایید شود از خدمات رایگان در چهار بخش دارویی، بیمارستانی، پاراکلینیکی و خدمات سرپایی بهره مند می شوند.

در حال حاضر 150 بیمار خاص و 220 بیمار سرطانی از خدمات بیمه رایگان کمیته امداد بهره مند هستند.