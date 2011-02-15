تبدیل نیروهای شرکتی به قراردادی در 13 دستگاه دولتی هرمزگان

سید عبدالکریم هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه دولت در خصوص عقد قرارداد معین کار با نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه در راستای رعایت حق و حقوق کارکنان باید هر چه زودتر اجرایی شود که تاکنون 13 دستگاه این کار را انجام داده اند.

وی اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، فنی و حرفه ای، صنایع و معادن، تربیت بدنی، فرودگاه، آب و فاضلاب روستایی، هواشناسی، ثبت احوال، بنادر و دریانوردی، پست و دامپزشکی اداراتی هستند که با کارکنان شرکتی خود قرارداد معین کار عقد کرده اند.

هاشمی گفت: در آینده ای نزدیک یک جلسه پیگیری در این زمینه برگزار می شود تا دستگاه هایی که هنوز کارمندان شرکتی دارند باید پاسخگو باشند.

به گفته وی با تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی درصدی که به کارفرمایان داده می شد به کارکنان می رسد و انگیزه نیرو در انجام امورات دستگاه مربوطه نیز افزایش می یابد.

هاشمی با اشاره به اینکه استخدام نیروی شرکتی دیگر ممنوع است افزود: البته این مصوبه مربوط به نیروهای شرکتی است که کار ادارای انجام می دهند و شامل حال نیروهایی که کارهای حجمی نظیر باغبانی، رانندگی و آشپزی انجام می دهند نیست.

مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری در ادامه از اتمام طرح افکار سنجی ادارات خبر داد و بیان داشت: طرح افکار سنجی در سطح 13 شهرستان و 52 دستگاه استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این طرح هشت هزار پرسشنامه در ادارات استان توسط پرسشگران ما توزیع و با نظارت آنها توسط مردم پاسخ داده شده است.

هاشمی ابراز داشت: امیدواریم با پردازش اطلاعات نتایج اولیه را تا پایان سال و نتایج نهایی را تا فروردیم سال 90 اعلام کنیم.

وی تصریح کرد: از دستگاه های برتر تقدیر به عمل آمده و دستگاه هایی که رضایت مردم را در سطح پائینی جلب کرده اند باید پاسخگو باشند.