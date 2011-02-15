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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

تفاهم‌نامه توسعه صادرات غیرنفتی در تعاون امضاء شد

تفاهم‌نامه توسعه صادرات غیرنفتی در تعاون امضاء شد

وزارت تعاون و سازمان توسعه تجارت تفاهم نامه توانمندسازی توسعه صادرات غیرنفتی اتحادیه‌ها و تعاونی‎ها را امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت تعاون و سازمان توسعه تجارت با هدف کمک به توسعه و توانمندسازی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی کشور در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی امضاء شد.

این تفاهم‌نامه در راستای ماده 9 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و با هدف تعیین راهکارهای تعامل به منظور تحقق اهداف دولت در جهت تقویت سهم بخش تعاون و بهبود کسب و کار بین امضاء شد که پس از آن نیز لازم الاجراست.

این تفاهم‌نامه شامل موضوعات و حوزه های مشترکی چون توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی تعاونی های صادراتی از طریق آموزش های تخصصی، همکاری مشترک در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت با تعاونی های صادراتی بخش تعاون و توانمند سازی تشکل های تعاونی جهت واگذاری برخی از فعالیت های اجرایی حوزه صادرات است.

همچنین در بخش دیگری از این تفاهم نامه به مشارکت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی، ایجاد و تقویت هماهنگی و همسویی تعاونی ها در جهت دستیابی به اهداف توسعه ای کشور، برنامه ریزی و زمینه سازی جهت رشد تحقیقات، اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغات، بازاریابی و تقویت کارگروهی در تعاونی ها و همچنین توسعه فعالیت تعاونی ها در فضای اینترنت و توسعه تجارت الکترونیک نیز ذکر شده است.

سهم بخش تعاون از کل صادرات غیرنفتی کشور در پایان مدت اجرای این تفاهم نامه نیز به میزان 15 درصد تعیین شده است.

کد مطلب 1254475

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