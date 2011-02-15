به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت تعاون و سازمان توسعه تجارت با هدف کمک به توسعه و توانمندسازی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی کشور در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی امضاء شد.

این تفاهم‌نامه در راستای ماده 9 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و با هدف تعیین راهکارهای تعامل به منظور تحقق اهداف دولت در جهت تقویت سهم بخش تعاون و بهبود کسب و کار بین امضاء شد که پس از آن نیز لازم الاجراست.

این تفاهم‌نامه شامل موضوعات و حوزه های مشترکی چون توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی تعاونی های صادراتی از طریق آموزش های تخصصی، همکاری مشترک در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت با تعاونی های صادراتی بخش تعاون و توانمند سازی تشکل های تعاونی جهت واگذاری برخی از فعالیت های اجرایی حوزه صادرات است.

همچنین در بخش دیگری از این تفاهم نامه به مشارکت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی، ایجاد و تقویت هماهنگی و همسویی تعاونی ها در جهت دستیابی به اهداف توسعه ای کشور، برنامه ریزی و زمینه سازی جهت رشد تحقیقات، اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغات، بازاریابی و تقویت کارگروهی در تعاونی ها و همچنین توسعه فعالیت تعاونی ها در فضای اینترنت و توسعه تجارت الکترونیک نیز ذکر شده است.

سهم بخش تعاون از کل صادرات غیرنفتی کشور در پایان مدت اجرای این تفاهم نامه نیز به میزان 15 درصد تعیین شده است.