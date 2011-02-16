افتتاح طرح های ملی آذربایجان غربی روی کاغذ ماند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهره برداری از بزرگترین سد قوسی خاکی کشور، بزرگترین کارخانه سیمان شمالغرب کشور در خوی، راه آهن مراغه - ارومیه قطعه مراغه - میاندوآب، سد ارس دو و نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه بخش مهمی از طرح های ملی - استانی آذربایجان غربی بودند که طبق اعلام قبلی، باید همزمان با ایام سالگرد پیروزی انقلاب افتتاح می شدند اما به دلیل چندین بار خلف وعده مسئولان، این بار نیز به بهره بردرای نرسیدند.

با وجود تاخیر های طولانی در روند اجرای طرح های مذکور وقفه در بهره برداری از این طرح ها نیز برای مردم این منطقه تا حد زیادی غیرقابل قبول به نظر می رسد.

در این میان آنچه قابل بحث و توجه بوده مانورهای تبلیغی با صرف هزینه های متعدد و وعده های مکرر از سوی مسئولان استان از طریق رسانه ها و مطبوعات برای افتتاح این طرح هاست که در صورت ادامه این روند موجب بی اعتمادی مردم را به همراه دارد.

استاندار آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مقرر بود طرح های مذکور به دلیل اهمیت بالای آنها از سوی مقامات ارشد به بهره برداری برسند که متاسفانه به دلیل ترافیک کاری بالا در ایام دهه فجر این امر محقق نشد.

وحید جلال زاده با اشاره به ایجاد فرصت های جدید در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با حضور مقامات ارشد کشوری در استان بیان داشت: در استان هدف تنها بهره برداری از این طرح ها با حضور مسئولان و مقامات بلند پایه کشوری به صورت یک برنامه فشرده کاری نیست بلکه در نظر داریم از حضور مقامات نهایت استفاده را ببریم.

به گفته استاندار آذربایجان غربی این طرح بزودی با حضور مسئولان ارشد کشوری به بهره برداری می رسد.

مراسم افتتاح بزرگ‌ترین سد قوسی خاکی کشور دو بار لغو شد

عملیات اجرایی سد آغ چای به عنوان بزرگترین سد قوسی خاکی کشور از سال 81 آغاز شده که هم اکنون با هزینه اعتباری بالغ بر یک هزار و 400 میلیارد ریال به اتمام رسیده و آماده آبگیری شده که مراسم افتتاح این طرح بزرگ ملی نیز تا کنون دو بار به دلیل لغو سفر رئیس جمهور در دیماه 89 و طی دهه فجر امسال لغو شده تا این طرح نیز همچنان در لیست انتظار طرحهای افتتاحی استان بماند.

سد آغ چای خوی از نوع خاکی با هسته رسی با طول تاج 826 متر و حجم بدنه هشت میلیون و 900 هزار مترمکعب و حجم کل مخزن پنج میلیون و 179 هزار مترمکعب شامل سامانه انحراف و دو رشته تونل به طول‌های 752 و 756 متر و ظرفیت تخلیه سیلاب 405 مترمکعب در ثانیه است.

حجم مخزنی این سد 197 میلیون مترمکعب است که با آغاز بهره‌برداری از این سد 190 میلیون متر مکعب آب آورده رودخانه تنظیم و آبیاری بیش از 15 هزار هکتار سه دشت نازک، قره‌ضیاالدین و خوی و تأمین آب مورد نیاز شهرستان‌های خوی و قره‌ضیاالدین نیز انجام می‌شود.

برای اتمام شبکه آبیاری و زهکشی سد 700 میلیارد ریال و برای اتمام بدنه 170 میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده و عملیات احداث شبکه آبیاری این سد از سال 85 با اختصاص اعتباری بیش از 350 میلیارد ریال آغاز شده و هم اکنون از 40 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

رودخانه آغ‌چای از رودخانه‌های اصلی حوضه آبریز ارس بوده که دارای اراضی مستعد کشاورزی در حاشیه آن و در انتهای نازک و قره‌ضیاالدین است و در این طرح با احداث سد مخزنی بر روی این رودخانه نسبت به تنظیم آب برای مصارف کشاورزی در شهرستان خوی اقدام می‌شود.

این سد با هدف تامین آب کشاورزی دشت‌های نازک و قره‌ ضیاالدین به میزان 5.172 میلیون مترمکعب در سال، احداث شبکه آبیاری و زهکشی مدرن در سطح 21 هزار و 300 هکتار شامل توسعه، بهبود و کنترل سیلاب ساخته شده است.

آغاز عملیات اجرا سال 85 افتتاح ...؟!

عملیات اجرای کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی از تیرماه سال 85 آغاز شده و تیرماه سالجاری به مرحله تولید رسید که مقرر شده بوده در دی ماه سالجاری با حضور رئیس جمهور مورد بهره رداری قرار بگیرد که به دلیل شرایط نامناسب جوی و لغو سفر وی، این موضوع به دهه فجر سالجاری موکول و طی این دهه نیز خبری از افتتاح این طرح بزرگ صنعتی در شمال آذربایجان غربی نشد.

این کارخانه ظرفیت تولید روزانه سه هزار و 300 تن و سالیانه یک میلیون تن سیمان را داشته که با راه اندازی آن، برای 500 نفر به صورت مستقیم و 9 هزر و 500 نفر نیز به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی صورت گرفته است.

برای احداث کارخانه سیمان آذرآبادگان اعتباری بالغ بر یک هزار و 600 میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان یک هزار و 130 میلیارد ریال به صورت وام دولتی، 380 میلیارد ریال از طریق پرداخت وام بنگاههای زود بازده اقتصادی و 75 میلیارد ریال نیز توسط فروش اوراق مشارکت تامین شده است.

سوت قطار باز هم در میاندوآب به گوش نرسید

عملیات ساخت طرح راه‌ آهن مراغه به ارومیه از سال 1380 به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه آغاز شده و هم اکنون بعد از گذشت 9 سال از آغاز اجرای طرح با وجود خلف وعده های مسئولان مبنی بر برگزاری مراسم افتتاح سه قطعه اول راه آهن از مراغه به میاندوآب طی چندین بار، با وجود اعلام مسئولان سوت قطار باز هم در ایستگاه میاندوآب همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به گوش مردم نرسید.

طراحی و ساخت محور ارتباطی راه آهن مراغه- ارومیه بر پایه سیاست های کلی و کلان کشور و اتصال آذربایجان غربی به شبکه ریلی کشور از طریق مراغه، امکان گشایش راههای مواصلاتی جهت شهرهای طول مسیر از جمله میاندوآب، مهاباد و نقده را به خط آهن تبریز- تهران فراهم می کند.

خط راه‌ آهن مراغه ـ میاندوآب به طول 46 کیلومتر، قطعه‌های اول، دوم و سوم طرح راه ‌آهن ارومیه ـ مراغه بوده که با صرف 100 میلیارد ریال اعتبار در شمالغرب شهرستان میاندوآب احداث شده است.

سد ارس دو هم به مرحله افتتاح نرسید

عملیات اجرایی سد ارس دو نیز در شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی که به گفته مسئولان دهه فجر امسال آماده بهره برداری بود به ایستگاه افتتاح مسئولان نرسید هر چند به دلیل بازدید فرماندار این شهرستان که همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام گرفت اعلام شد که این طرح به بهره برداری رسید اما استاندارآذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد این اقدام تنها بازدید فرماندار از روند اجرای طرح بود و این سد با حضور مسئولان کشوری بزودی آماده بهره برداری می شود.

روند اجرایی این سد با حجم مخزنی 10 میلیون متر مکعب، حجم آب تنظیمی 23 میلیون متر مکعب و اعتبار بیش از 200 میلیون ریال آغاز شده و به اتمام رسیده است .

این طرح با هدف تامین آب برای آبیاری دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت قیقاج و توسعه شبکه آبیاری زیر ایستگاه پمپا‍ژ شیبلو با استفاده از ذخیره سازی آب مازاد این مرکز در مخزن سد ساخته شده است.

سد ارس دو از نوع خاکی با مصالح همگن و با طول تاج دو هزار و 247 متر و با عملیات عمرانی و خاک برداری 197 هزار متر مکعب و بیش از یک میلیون و 100 هزار متر مکعب خاک ریزی احداث شده است.

سد ارس دو سد مخزنی بوده که خارج از حریم بستر اجرا و ظرفیت ذخیره سازی چهار و نیم میلیون متر مکعب آب را دارا بوده که با بهره برداری از این سد، یک هزار و 500 هکتار از اراضی این منطقه تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و برای 600 نفر به طور مستقیم فرصت شغلی فراهم می شود.

سد مخزنی ارس دو در فاصله 25 کیلومتری جاده مرزی ارس – پلدشت در شمال استان آذربایجان غربی واقع شده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه هم افتتاح نشد

فاز یک طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه طی هفته نخست تیرماه سالجاری به بهره برداری رسید و طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شامل دو واحد بخش گاز سیکل ترکیبی بوده که به عنوان سومین ساختگاه فاز دوم قرارداد 6000 مگاوات نیروگاه گازی، با ظرفیت کل اسمی 324 مگاوات در زمینی به مساحت 120 هکتار در مجاورت واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه احداث شده است.

با اتمام عملیات احداث واحدهای توسعه بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه ظرفیت این بخش به 960 مگاوات افزایش یافته و در نهایت پس از احداث سه واحد بخش بخار این نیروگاه به ظرفیت کل 480 مگاوات، ظرفیت نهایی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به هزار و 440 مگاوات بالغ شده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در کیلومتر 25 جاده ارومیه به مهاباد رشکان استان آذربایجان غربی قرار دارد.

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گزارش: سکینه اسمی