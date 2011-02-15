مشعل گاز در 6 روستای شهرستان سراب روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر از سراب، استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی شهرستان سراب گفت: عزم و اراده دولت بر رسیدگی به روستاها و توزیع عادلانه امکانات در روستاها استوارشده است.

احمد علیرضا بیگی با بیان اینکه گسترش طرح های عمرانی و ایجاد امکانات در روستاها، میل و رغبت آنها را برای مهاجرت به شهرها کاهش می دهد، افزود: مشارکت فعال روستائیان در طرح های عمرانی نشان دهنده علاقمندی آنها به سکونت در محل زندگی شان است.

بیگی با اعلام اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است، اظهارداشت: از محل درآمدهای حاصل از این طرح در جهت خدمت رسانی بیشتر به نقاط محروم و روستاها استفاده خواهد شد ضمن اینکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها الگوی مصرف مردم به سمت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی سوق یافته است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در شکوفا ساختن استعدادها و توان توسعه ای استان شد.

با روشن شدن مشعل گاز در شش روستای شهرستان سراب که باصرف هزینه سه میلیارد ریال صورت گرفت، درصد برخورداری روستاهای این شهرستان از گاز به 88درصد رسید و با بهره برداری ازآنها 334خانوار روستایی از این نعمت خدادادی بهره مند شدند.

همچنین با حضور استاندار و دیگر مسئولان محلی بهره برداری از کارخانه گچ سبلان مهربان با ظرفیت تولید و بسته بندی یک هزارتن و ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای 20 نفردر 60هزارمترمربع مساحت آغاز شد.بهره برداری از طرح هادی روستای اسنق و آسفالت و بهسازی پنج روستای بخش مهربان نیز از دیگر طرح های افتتاح شده در بخش مهربان سراب بود.