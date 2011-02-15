ایجاد دو شهرداری جدید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، اکبر موحد ظهر سه شنبه در مراسم معارفه شهردارگلوگاه بندپی شرقی با اشاره به اینکه حمایت دولتهای نهم و دهم از شهرداریهای تازه تاسیس کشور بسیار چشمگیر بوده اظهار داشت: در دولتهای نهم دهم اعتبارات عمرانی شهرداریهای مازندران از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.
وی از ایجاد دو شهرداری جدید به 52 شهرداری مازندران خبر داد و افزود: در حال حاضر تمام مقدمات جهت فعالیت این دو شهرداری جدید انجام شده و تا پایان سال جاری مازندران دارای 54 شهرداری میشود.
معاون مدیرکل دفترشهری استانداری مازندران، از ایجاد درآمد پایدار بین شهرداریهای استان خبر داد و افزود: در جلسات مختلفی که با حضور کارشناسان زبده تشکیل گردید، قرار شد درآمد پایدار بین شهرداریهای استان ایجاد شده تا وضع شهرداریها متناسب شود.
وی، از توزیع اعتبارات مساوی بین شهرداریهای استان خبر داد و افزود: برخی شهرداریهای استان چنین بازگو میکنند که توزیع اعتبارات به صورت نامساوی بین شهرداریهای استان توزیع میشود، چنین نیست.
موحد، با اشاره به اینکه کمبود بودجه و اعتبار یکی از مشکلات اساسی شهرداریهای تازه تاسیس است، تصریح کرد:با برنامه ریزی های انجام شده شهرداریهای تازه تاسیس در معرض کانون توجه دولت قرار گرفته که با ایجاد درآمد پایدار مشکل کمبود بودجه شهرداریهای تازه تاسیس حل میشود.
معاون مدیرکل دفترشهری استانداری مازندران بیان داشت: در سالهای اخیر خدمات شایستهای در سطح شهر گلوگاه بندپی شرقی صورت گرفته که امیدواریم این خدمات همچنان ادامه داشته باشد.
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