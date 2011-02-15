جنوب سودان خارطورم را به مداخله جویی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام حزب حاکم در جنوب سودان دولت خارطوم را متهم کرد که شورشیان را که در چند روز گذشته 197 را به قتل رسانده اند، مسلح می کند.

"پاگان آمون" دبیر کل جنبش آزادی خلق جنوب روز سه شنبه گفت: حمله ای که در هفته گذشته از سوی "جرج آزور" رهبر شورشیان صورت گفت تعداد کشته های حملات شورشیان را که پیشتر 105 نفر بود به 197 نفر افزایش داد.

آمون گفت: گروههای از سوی خارطوم مسلح شده و به جنوب فرستاده می شوند.

گفتنی است جنوب سودان در پی همه پرسی اخیر از این کشور جدا شد و اکنون به عنوان یک منطقه مستقل تلقی می شود.