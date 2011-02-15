عرضه لیفان 620 با قیمت 185 تا 195 میلیون ریال در بازار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرعلینقی در حاشه مراسم رونمایی از لیفان620 در جمع خبرنگاران گفت: شرکت کرمان موتور فعالیت خود را با عرضه محصول دوو سی‌یلو و ماتیز در ایران آغاز کرده و پس از خرید شرکت دوو کره جنوبی توسط جنرال موتورز آمریکا، با تولید و عرضه محصول لیفان520 از سال 71 در بازار ایران، ادامه کار داد.

مدیرعامل کرمان موتور افزود: از دو سال قبل، برنامه‌ریزی تولید و عرضه خودروی لیفان 620 به بازار ایران آغاز شد و سال گذشته نیز، قرارداد تولید این خودرو با گروه صنعتی لیفان به امضا رسید.

وی از آزمایش این خودرو جدید سه بار و هر بار سه هزار کیلومتر در جاده‌های مختلف کشور خبرداد و تصریح کرد: طراحی موتور این خودرو از سوی دو شرکت بی.ام.دبلیو و کرایسلر صورت گرفته است و این موتور جز ده موتور برتر جهان است و هم اکنون خودروهای مینی کوپر اس و کرایسلر PT با این نوع موتور تولید و عرضه می‌شود.

مدیرعامل کرمان موتور از برنامه تولید هفت هزار دستگاه خودرو لیفان620 برای سال آینده خبر داد و پیش‌بینی کرد که تا 15 هزار دستگاه لیفان620 در کرمان موتور تولید شود.

وی با اعلام اینکه به زودی با اعلام طرح فروش برای این خودرو شاهد تردد لیفان های 620 در سراسر کشور خواهیم بود، گفت: این خودرو مجهز به آپشن‌هایی شده است که خودروهای بالای رنج 300 میلیون ریال بازار داخلی از آن بهره می‌برد.

میرعلینقی، متوسط مصرف سوخت این خودرو برای هر 100 کیلومتر و در سیکل ترکیبی را 7.6 لیتر ذکر و تصریح کرد: این خودرو در کنار سایر خودروهای موجود منجر به تکمیل شدن ذائقه بازار خواهد شد.

وی میزان داخلی سازی برای لیفان 620 را 20 درصد اعلام و اظهار کرد: این میزان خودکفایی در سال آینده به حدود 50 درصد خواهد رسید.

میرعلینقی، در خصوص تاثیر تحریم‌ها برای تولید خودروهای مختلف در صنایع خودروسازی کرمان متذکر شد: کرمان موتور با تحریم بزرگ شده است و مشکلات موجود در مسیر تحریم و ایجاد روابط غیرعادی تجاری از سوی برخی کشورها همچنان بی‌تاثیر است.

وی در خصوص همکاری مشترک با شرکت‌های خودروسازی چینی گفت: ما با اعتقاد به این موضوع که به زودی صنعت خودروسازی از چین به تمام دنیا صادر خواهد شد، ادامه همکاری با چینی‌ها را قطع نکرده ایم.

در ادامه، مارک تیمبر قائم مقام گروه صنعتی لیفان، از برنامه ریزی برای تولید خودرو دو دیفرانسیل در چین و عرضه همزمان آن به ایران خبر داد و افزود: تولید انبوه خودروهای SUV لیفان از ماه آینده در چین آغاز می‌شود و پس از تست‌های خاص شاهد عرضه آن به بازار ایران نیز خواهیم بود.

وی از گسترش پلت فرم لیفان 620 برای تولید خودروهای لیفان 720 و 820 خبر داد که از نظر ابعادی از محصول 620 این خودروسازی بزرگ تر خواهد بود.