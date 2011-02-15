رفع مشکل معارض مسکن مهر گلمان/ دولت خسارات احتمالی را پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 80 در صد مشکل معارض زمین های شهرک گلمان حل شده و روند حل مشکل برخی از زمینهای این شهرک نیز با معاوضه زمین در حال حل شدن است.

وی با اشاره به روند احداث مسکن مهر در ارومیه و به ویژه شهرک گلمان این شهرستان، بیان داشت: شهرک گلمان در ارومیه که از شهرک پردیس تهران بزرگتر بوده بطوریکه هم اکنون پنج هزار متقاضی مسکن مهر در این شهرک مشغول احداث واحد های مسکونی هستند.

استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: در راستای ایجاد زیر ساختهای رفاهی در این شهرک نیز عملیات احداث مدرسه، درمانگاه، مسجد، کتابخانه، سالن ورزشی و فروشگاه عمومی به موازات اجرای طرح های مسکن در حال انجام است.

دولت خسارت احتمالی به مالکین زمین در شهرک گلمان را پرداخت می کند

جلال زاده در ادامه از قوه قضائیه خواست در صورت وجود معارض زمین های مسکن مهر، کارگاه عملیات عمرانی را تعطیل نکنند، چرا که دولت متعهد می شود در صورت اثبات مالکیت زمین به افراد، هرگونه خسارت وارده را جبران کند.

وی ضمن تشریح آخرین روند اجرای مسکن مهر در آذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: 25 هزار و 429 نفر متقاضی واجد شرایط مسکن مهر در استان شناسایی شده که تا کنون از این تعداد برای 21 هزار و 746 نفر جهت احداث مسکن مهر پروانه احداث صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به روند نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده آذربایجان غربی، افزود: هم اکنون سه هزار هکتار بافت فرسوده در استان شناسایی شده که با پرداخت تسهیلات لازم تا پایان امسال دو هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده نوسازی می شوند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از نوسازی 37 هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای اخیر خبر داد و بیان داشت: سهمیه امسال نوسازی مسکن روستایی در استان 21 هزار واحد بوده که تاکنون 15 هزار نفر متقاضی برای دریافت تسهیلات مورد نیاز به بانک های عامل معرفی شدند.