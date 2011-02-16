جایزه ثبوتی به سازندگان ابزارهای نجومی اهدا می شود

سلیم بیات- مدیر داخلی انجمن نجوم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اهدای این جایزه را ایجاد تحول و حرکتهای نوین در بخش نجوم رصدی ذکر کرد و افزود: این جایزه به سازندگان دستگاههای رصدی یا استفاده کنندگان از امکانات موجود رصدی با با رویکردی جدید و کسب نتایج تازه اهدا می شود.



وی با اشاره به مشخصات دستگاه های طراحی شده، اظهار داشت: دستگاهی که ساخته می شود نباید قبلا در ایران ساخته شده باشد و سبب سهولت و بالا رفتن کیفیت رصد شود علاوه بر این سازندگان باید در طراحی های خود پدیده مهمی را به صورت تجربی به کار گیرند.



بیات اهمیت دستگاه، زمان صرف شده، قابلیت استفاده از آن، نوآوری و مهارت در ساخت را از ملاکهای انتخاب برگزیدگان نام برد و خاطر نشان کرد: گزارشی که داوطلبان برای داوری ارسال می کنند باید در حدود 10 صفحه و به زبان فارسی باشد. گزارش کار باید شامل خلاصه حدود 10 سطر، مقدمه، طرح ساخت یا انجام آزمایش، نتایج به دست آمده از این تحقیق، کارهای آینده و مراجع باشد.

مدیر داخلی انجمن نجوم ایران با بیان اینکه مراسم اهدای جایزه "ثبوتی" در اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود و ادامه داد: این جایزه همزمان با برگزاری پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران در مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به برگزیدگان اهدا می شود.

بیات اضافه کرد: علاقه مندان برای شرکت در این رقابت می توانند آثار خود را تا 28 اسفند به انجمن نجوم ایران ارسال کنند.