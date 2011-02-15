به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 416 هزار تومان، سکه طرح جدید 357 هزار و 500 تومان، نیم سکه 179 هزار تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان اعلام شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز 417 هزار تومان، طرح جدید 357 هزار و 500 تومان، نیم سکه 179 هزار و 500 تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان بود.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز 36 هزار و 400 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1372 دلار و 76 سنت است. صرافان هم قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد امروز را 1095 تومان و هر یورو را 1478 تومان اعلام کردند.