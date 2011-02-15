تصمیمات خوبی درباره خشکسالی گرفته ایم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،بررسی سئوال یک نماینده از وزیر نیرو در دستور کار نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه قرار داشت.

در خلاصه سئوال حاجی ‌اصغری آمده است: در انجام تکالیف قانونی جزء « واو» بند دو قانون متمم قانون بودجه سال 87 توزیع اعتبارات جبران ناشی از سرمازدگی به درستی عمل نشده و پس از گذشت چند ماه هیچ اعتباری برای پروژه‌های ملی در حال اجرا ابلاغ نشده است.

مجید نامجو وزیر نیرو در توضیحات خود در خصوص این سئوال، اظهار کرد: سال 88 و تابستان آن سخت ‌ترین سال در 40 سال گذشته به لحاظ خشکسالی بود و اگر اقدامات خوب وزارت نیرو در سال‌های گذشته نبود ما کار سخت و پیچیده‌ای را پیش‌رو داشتیم.

وی افزود: بعد از اینکه موضوع خشکسالی بطور جدی مطرح شد، کارگروهی تشکیل دادیم و تصمیمات خوبی در رابطه با خشکسالی اتخاذ کردیم.

نامجو با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در جهت کاهش مصرف آب، گفت: مطمئنا نگاه وزارتخانه‌ها باید در ارتباط با اعتبارات ملی متمرکز شود. در رابطه با موضوع خشکسالی نیز موضع دولت این بود که اعتبارات به استان‌ها داده شود و آنها متولی هزینه‌ کرد باشند.

وزیر نیرو همچنین یادآور شد: سازمان بازرسی عملکرد وزارت نیرو در خشکسالی سال 87 مورد رسیدگی قرار داده و گزارشی در این رابطه ارایه کرده که قابل توجه است.

حاجی‌اصغری نماینده مردم میانه در خانه ملت نیز در توضیح سئوال خود، خاطر نشان کرد: موضوع خشکی و خشکسالی باید در کشور ما امری عادی باشد تا برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی یادآور شد: به اعتقاد من، آقای نامجو چه در زمانی که به عنوان مدیرعامل آبفا خدمت می ‌کردند و چه در دوران وزارت نیرو نتوانستند در عمل به تکالیف قانونی خود موفق عمل کنند.

نماینده مردم میانه خطاب به وزیر نیرو، گفت: شما مکلف بودید در برش توزیع استانی متناسب با خسارت‌های وارده بر خشکسالی عمل کنید و به موارد قبلی تخصیص‌ یافته دولت توجه داشته باشید در حالیکه می ‌بینیم در خشکسالی 28 درصد اعتبار برای پنج استان در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزیر نیرو برنامه کارشناسی قابل دفاعی ارایه نکرده است، گفت: تمام بحث بر سر این است که وزارت نیرو بر اساس تکلیف متمم بودجه عمل نکرده است. ضمن اینکه چالش‌ها در حوزه‌های پراکنده مدیریتی وزیر نیرو آشکار است. بنابراین علی‌رغم اقدامات مثبت شخص وزیر ما برخورد مسئولانه را برای نمایندگان جهت عمل به تکلیف محفوظ می‌دانیم.

حاجی ‌اصغری در پایان سخنان خود اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده اما پس از اینکه عده ‌ای از نمایندگان دور صندلی وی حلقه زدند و خواستار اعلام اقناع وی از پاسخ وزیر شدند، بنابراین او اعلام کرد که از توضیحات وزیرقانع شده است.