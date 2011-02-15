سران فتنه در صورت و سیرت اپوزیسیون رادیکال بیرون نظام عمل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی، در جمع اعضای این حزب و اصولگرایان استان مازندران در تبیین شرایط انقلاب اسلامی پس از سی و دوسال اظهار داشت: امام خمینی (ره) دومین مرحله از فرایند انقلاب اسلامی بعد از اسلامی شدن ایران را اسلامی شدن کشورهای اسلامی دانستند و این مرحله به موازات اسلامی شدن جامعه اسلامی ایران از مصر و تونس شروع شده است.
عضو شورای سیاسی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: تحول در اندیشه و افکار مسلمانان منطقه و گرایش به اسلام سیاسی در آنها یک پیروزی بزرگ برای انقلاب اسلامی است، استکبار جهانی سال ها است که با اسلام سیاسی مبارزه وسیع و گستردهای را دنبال کرده و از همه سرمایههای خود برای تخریب و تضعیف و استحافه اسلام سیاسی استفاده کرده ولی امروز موج بیداری اسلامی سراسر منطقه را فرا گرفته و ملتهای اسلامی پیام و گفتمان امام و انقلاب اسلامی را دریافتهاند.
ترقی ایستادگی و مقاومت ملتهای اسلامی در برابر حکام وابسته و خائن در کشورهای اسلامی را نویدبخش تحقق خاورمیانه اسلامی و تقویت جبهه مقاومت اسلامی دانست و با تشریح توطئه ها و طراحیهای دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: دشمن هنوز دو شیوه و برنامه را علیه نظام ادامه میدهد. ایجاد اختلاف در بین حزب و مردم و مسئولان و دیگری روی کارآوردن عناصر ضعیف ناکارآمد و مطیع غرب است.
وی با تبیین شرایط جریان فتنه در کشور تاکید کرد: جریان فتنه در سال 88 از اکثریت مردم عبور کردند امروز مردم از سران فتنه و جریان وابسته به آن عبور می کنند.
ترقی سرمایه اجتماعی امروز جریان فتنه را رو به صفر دانست و تاکید کرد: مردم بصیر و هوشیار ایران بارها اثبات کردهاند که دیگر به دیکته نویسان بیگانه در سیاست داخلی ،فرهنگی و اقتصادی اطمینان و اعتماد ندارند و اجازه نخواهند داد این افراد و جریانها که تابع دستورالعملهای بیگانگان هستند به قدرت برسند.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی با محکوم کردن بیانیه اخیر سران فتنه علیه نظام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: سران فتنه امروز در صورت و سیرت همانند اپوزسیون رادیکال برون نظام عمل میکنند و این یعنی ورود به مرحله دفن مردگان سیاسی است.
ترقی با انتقاد از کسانی که کت موافقین و شلوار مخالفین را پوشیده و دو پهلو موضع میگیرند تصریح کرد: اینان می خواهند هم دشمن و هم دوست را راضی نگهدارند و این بدترین رفتار سیاسی غیرشفاف و نفاق گونه است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تقبیح اختلافات بین مسئولان خاطرنشان کرد: دامن زدن و تداوم این اخلاقات و رسانهای کردن آنها مغایر با سیاست ها و ارشادات رهبر انقلاب اسلامی و از مسئولان میخواهیم اجازه سوءاستفاده به دشمن ازاختلافات خود را ندهند.
وی در پایان گفت: تمام دوران امنیتی پس از فتنه وسیاسی شدن فضای کشور برای پوزش طلبی جدی طرفداران فتنه بهترین فرصت است تا از صحنه سیاسی کشور به وسیله مردم کاملا محو نشده اند از پیشگاه مردم و نظام عذرخواهی نمایند و به اشتباهات خود اعتراف کنند.
نظر شما