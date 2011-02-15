سران فتنه در صورت و سیرت اپوزیسیون رادیکال بیرون نظام عمل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی، در جمع اعضای این حزب و اصولگرایان‎ ‎استان مازندران در ‏تبیین شرایط انقلاب اسلامی پس از سی و دوسال اظهار داشت: امام‎ ‎خمینی (ره) دومین مرحله از ‏فرایند انقلاب اسلامی بعد از اسلامی شدن ایران را اسلامی‎ ‎شدن کشورهای اسلامی دانستند و این ‏مرحله به موازات اسلامی شدن جامعه اسلامی ایران‎ ‎از مصر و تونس شروع شده است.

عضو شورای سیاسی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ‎تحول در اندیشه و افکار مسلمانان منطقه و ‏گرایش به اسلام سیاسی در آنها یک پیروزی‎ ‎بزرگ برای انقلاب اسلامی است، استکبار جهانی سال‌ ها ‏است که با اسلام سیاسی مبارزه‏‎ ‎وسیع و گسترده‌ای را دنبال کرده و از همه سرمایه‌های خود برای ‏تخریب و تضعیف و‎ ‎استحافه اسلام سیاسی استفاده کرده ولی امروز موج بیداری اسلامی سراسر منطقه ‏را فرا‎ ‎گرفته و ملت‌های اسلامی پیام و گفتمان امام و انقلاب اسلامی را دریافته‌اند.

ترقی ایستادگی و مقاومت‌ ملت‌های اسلامی در برابر‏‎ ‎حکام وابسته و خائن در کشورهای اسلامی را ‏نویدبخش تحقق خاورمیانه اسلامی و تقویت‎ ‎جبهه مقاومت اسلامی دانست و با تشریح توطئه‌ ها و ‏طراحی‌های دشمن علیه انقلاب اسلامی‎ ‎ایران بیان داشت: دشمن هنوز دو شیوه و برنامه را علیه نظام ‏ادامه می‌دهد. ایجاد‎ ‎اختلاف در بین حزب و مردم و مسئولان و دیگری روی کارآوردن عناصر ضعیف ناکارآمد و‎ ‎مطیع غرب است.

وی با تبیین شرایط جریان فتنه در کشور تاکید کرد‎: ‎جریان فتنه در سال 88 از اکثریت مردم عبور کردند امروز ‏مردم از سران فتنه و جریان‎ ‎وابسته به آن عبور می ‌کنند‎.

ترقی سرمایه اجتماعی امروز جریان فتنه را رو به‎ ‎صفر دانست و تاکید کرد: مردم بصیر و هوشیار ایران بارها ‏اثبات کرده‌اند که دیگر به‎ ‎دیکته نویسان بیگانه در سیاست داخلی ،فرهنگی و اقتصادی اطمینان و اعتماد ‏ندارند و‎ ‎اجازه نخواهند داد این افراد و جریان‌ها که تابع دستورالعمل‌های بیگانگان هستند به‎ ‎قدرت برسند‎.

معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با محکوم‎ ‎کردن بیانیه اخیر سران فتنه علیه نظام و انقلاب ‏اسلامی اظهار داشت: سران فتنه امروز‎ ‎در صورت و سیرت همانند اپوزسیون رادیکال برون نظام عمل ‏می‌کنند و این یعنی ورود به‏‎ ‎مرحله دفن مردگان سیاسی است‏‎.

ترقی با انتقاد از کسانی که کت موافقین و شلوار‎ ‎مخالفین را پوشیده و دو پهلو موضع می‌گیرند تصریح کرد: ‏اینان می خواهند هم دشمن و‏‎ ‎هم دوست را راضی نگهدارند و این بدترین رفتار سیاسی غیرشفاف و ‏نفاق‌ گونه است‎.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تقبیح‎ ‎اختلافات بین مسئولان خاطرنشان کرد: دامن زدن و ‏تداوم این اخلاقات و رسانه‌ای کردن‎ ‎آنها مغایر با سیاست ها و ارشادات رهبر انقلاب اسلامی و از مسئولان ‏می‌خواهیم اجازه‎ ‎سوءاستفاده به دشمن ازاختلافات خود را ندهند‎.

وی در پایان گفت: تمام دوران امنیتی پس از فتنه‏‎ ‎وسیاسی شدن فضای کشور برای پوزش طلبی جدی ‏طرفداران فتنه بهترین فرصت است تا از صحنه‎ ‎سیاسی کشور به وسیله مردم کاملا محو نشده اند از ‏پیشگاه مردم و نظام عذرخواهی‎ ‎نمایند و به اشتباهات خود اعتراف کنند‎.