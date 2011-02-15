  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

تهیه سند جامع خشکسالی خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت

تهیه سند جامع خشکسالی خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی بر لزوم تهیه سند جامع خشکسالی بر اساس نقشه پهنه بندی شهرستانها توسط دستگاه های عضو کارگروه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد رضا عباسی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با اشاره به گسترش روند کارشناسی شدن مباحث کارگروه آب و کارگروه خشکسالی و نقاط مشترک برای دستیابی به راهکار های اجرایی جهت برون رفت از بحران خشکسالی خواستار هماهنگی بین این دو کار گروه شد.

در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تداوم خسارت خشکسالی را از چالشهای اصلی بخش کشاورزی برشمرد.

محمد طباطبایی یزدی با بیان گزارشی از نشست مشترک با استاندار، مجمع نمایندگان و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مباحث خشکسالی، در این خصوص مطالبی ارائه نمود.

وی خاطر نشان کرد: ستاد آبیاری تحت فشار زیر نظر استاندار و با محوریت جهاد کشاورزی تشکیل و مراحل تصمیم گیری اجرایی آن در دست اقدام است.

وی گفت: کمک های بلاعوض برای شبکه های فرعی و اصلی کانالها و استخر ذخیره آب و بیمه محصولات کشاورزی به تازگی از محل ماده 10 قانون به طریق ملی در دست ابلاغ است.
 

کد مطلب 1254548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها