تهیه سند جامع خشکسالی خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد رضا عباسی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با اشاره به گسترش روند کارشناسی شدن مباحث کارگروه آب و کارگروه خشکسالی و نقاط مشترک برای دستیابی به راهکار های اجرایی جهت برون رفت از بحران خشکسالی خواستار هماهنگی بین این دو کار گروه شد.

در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تداوم خسارت خشکسالی را از چالشهای اصلی بخش کشاورزی برشمرد.

محمد طباطبایی یزدی با بیان گزارشی از نشست مشترک با استاندار، مجمع نمایندگان و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مباحث خشکسالی، در این خصوص مطالبی ارائه نمود.

وی خاطر نشان کرد: ستاد آبیاری تحت فشار زیر نظر استاندار و با محوریت جهاد کشاورزی تشکیل و مراحل تصمیم گیری اجرایی آن در دست اقدام است.

وی گفت: کمک های بلاعوض برای شبکه های فرعی و اصلی کانالها و استخر ذخیره آب و بیمه محصولات کشاورزی به تازگی از محل ماده 10 قانون به طریق ملی در دست ابلاغ است.

