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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

رئیس حوزه هنری:

"یه حبه قند" تصویر کامل خانواده اصیل ایرانی است

"یه حبه قند" تصویر کامل خانواده اصیل ایرانی است

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ویژگی‌های مثبت فیلم "یه حبه قند" تاکید کرد این فیلم تصویری قابل قبول از خانواده ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محسن مؤمنی در نشست معاونان فرهنگی حوزه هنری استان‌ها با اشاره به تلاش مهاجمان فرهنگی در تغییر سبک زندگی به عنوان یکی از اهداف جنگ نرم، ترسیم نمایی از خانواده را یکی از اولویت‌های کاری حوزه هنری برشمرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مضامین چهارگانه مورد توجه حوزه هنری موضوع خانواده است، افزود: فیلم "یه حبه قند" به دلیل توجهی که به نهاد خانواده ایرانی، ارزش‌ها و اصول و اصالت‌های حاکم بر این نهاد مهم و جامعه‌ساز کرده است، در کارنامه حوزه هنری قرار گرفته و آقای میرکریمی به خوبی توانسته است با ترسیم سیمای خانواده اصیل ایرانی که متکی به سنت‌های برگرفته از فرهنگ دینی است، فیلمی اثرگذار و قابل اعتنا خلق کند.

فیلم سینمایی "یه حبه قند" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی و بازی نگار جواهریان، هدایت هاشمی، رضا کیانیان، ریما رامین‌فر و... داستان یک خانواده است که آماده مراسم عروسی دخترشان می‌شوند.

کد مطلب 1254552

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