بودجه اول اسفند می آید/ تشریح نحوه بررسی و تصویب بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن ریزی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به نحوه رسیدگی لایحه بودجه سنواتی در مجلس تأکید کرد: باید در ابتدای سال جدید تکلیف سند دخل و خرج آغاز سال برای دولت روشن شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان این که تأخیر دولت در ارائه بودجه سنواتی به دستگاه قانونگذاری به علت طولانی شدن رسیدگی به برنامه پنجم توسعه است، گفت: بیشتر اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون شوراها و آیین‌نامه داخلی بر این نظرند که مجوزی به دولت داده شود تا در ادامه ریل‌گذاری سال گذشته در چند ماه نخست سال 90 جلو برود.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: از آنجا که دستگاه مجریه از اولین ساعات نخستین روز سال، هم هزینه و هم دریافتی دارد، باید سند مالی کشور مشخص شود، بر همین اساس آیین نامه داخلی روند دقیقی برای بررسی آن در نظر گرفته است.

کوهکن تصریح کرد: نخستین تکلیفی که در آیین نامه آمده است ارسال بودجه سنواتی تا 15 آذر هر سال است.

بررسی برنامه پنجم عامل تأخیر دولت در ارائه بودجه

به گفته این نماینده، از آنجا که بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس به درازا کشیده شد، دولت نتوانست سر وقت لایحه بودجه سال 90 را تقدیم کند.

سخنگوی مجلس ادامه داد: مجلس با تصویب برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور بلافاصله لایحه را به شورای نگهبان ارسال و در برخی بندها مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر کرد، به دولت ابلاغ کرد با این وجود وقت زیادی از ابلاغ برنامه به دولت نمی گذرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: بودجه سال 90 نخستین بودجه از برنامه پنجم توسعه است، به همین علت باید با دقت زیادی در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین و تنظیم شود.

بودجه اول اسفند می آید

کوهکن با اشاره به صحبت های معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: معاون پارلمانی دولت اعلام کرد، روز اول اسفندماه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد و مجلس در خدمت رئیس جمهوری خواهد بود.

این نماینده با بیان این که آخرین جلسه هیئت رئیسه بر اساس تقدیم بودجه تا روز سه شنبه 26 بهمن تشکیل شد، تصریح کرد: در آخرین نشست هیئت رئیسه بحث شد تا از تمام ظرفیت خود در چارچوب قانون و آیین نامه داخلی بودجه سنواتی و پیشنهادی دولت بررسی شود، اما این مباحث زمانی مطرح شد که تصور می شد دولت سه شنبه این لایحه را به مجلس می آورد.

کوهکن گفت: برنامه ریزی شده بود که در روز 26 بهمن بودجه تقدیم مجلس شود و سه تا چهار روز هم برای کارهای قانونی آن در نظر گرفته می شد.



تشریح فرآیند زمانی بررسی لایحه بودجه در مجلس

به گفته این نماینده، بر اساس مواد آیین نامه داخلی در باره بودجه سنواتی پس از چاپ و تکثیر بودجه نمایندگان 10 روز فرصت دارند نظرات خود را به کمیسیون ها و همزمان با آن کمیسیون های تخصصی مهلت دارند، نظرات و بررسی های خود را جمع بندی کرده و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند.

این عضو هیئت رئیسه ادامه داد: کمیسیون تلفیق نیز بر اساس آیین نامه داخلی 15 روز وقت خواهد داشت تا بودجه را با قوانین بالادستی تطبیق دهد و نظرها، پیشنهادها و گزارش کمیسیون های دیگر رسیدگی کند، اما آنها که در تجربه حضور کمیسیون تلفیق را دارند می دانند کار کمیسیون به درازا خواهد کشید و آنها می توانند با تأیید هیئت رئیسه 15 روز دیگر بودجه را بررسی کنند.

این نماینده با بیان این که فرض می کنیم کمیسیون تلفیق در مهلت 15 روز اول کار خود در باره بودجه را به پایان برساند، گفت: با جمع بندی زمان ها ی مقرر در آیین نامه داخلی مجلس دستگاه قانونگذاری یک ماه فرصت می خواهد بودجه را در کمیسیون بررسی کند و اگر دولت همان طور که وعده داده است، اول اسفندماه بودجه را به مجلس تقدیم کند از زمان چاپ و انتشار تا پایان سال عملا امکان بررسی بودجه در صحن علنی وجود نخواهد داشت.



مجلس برای بررسی لایحه بودجه آماده است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: در آیین نامه آمده است صحن علنی بدون انقطاع بودجه را در حداقل چهار ساعت بررسی کند این در حالی است که سال های پیش مجلس دو شیفت و حتی سه شیفته لایحه دولت را بررسی می کرد.

کوهکن گفت: شورای نگهبان هر ساله در باره رسیدگی به بودجه سنواتی با مجلس همکاری و هماهنگی خوبی داشت به این صورت که بند به بند مصوبات قوه مقننه را بررسی می کرد و اگر ایرادی داشت همان زمان اعلام می کرد.

این نماینده تصریح کرد: این در حالی است که طبق قانون و آیین نامه شورای نگهبان پس از ارسال کل لایحه به مدت 10 روز می تواند آن را بررسی کند و اگر نیاز به زمان بیشتری داشته باشد 10 روز دیگر فرصت خواهد گرفت؛ اما در خصوص سند بودجه که اهمیت ویژه ای برای کشور دارد شورای نگهبان همکاری خیلی خوبی با مجلس دارد.



زمان ناکافی برای بررسی بودجه مطابق با آیین نامه داخلی مجلس

کوهکن با تاکید بر این که تا پایان سال زمان کافی برای بررسی بودجه مطابق با آیین نامه داخلی مجلس وجود ندارد، گفت: بعید می دانم، بتوانیم کل بودجه را تا پایان سال مصوب کنیم، در این حین حتی اگر نظر 100 درصدی نمایندگان این باشد که از حق قانونی 10 روزه خود بگذرند.

عضو هیئت رئیسه با تأکید بر اهمیت بودجه سال 90 تصریح کرد: بودجه سال 90 اولین بودجه از برنامه پنجم توسعه است همچنین این لایحه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور باید تدوین شود در نتیجه لازم است دقت بیشتری شود و حتما برای نمایندگان در این خصوص سوالاتی پیش خواهد آمد که باید دولت پاسخگو باشد.

کوهکن با بیان این که تاکنون بررسی بودجه به این گونه سابقه نداشته است، گفت: مردم ما بدانند در قانون رسیدگی به لوایح هیچ ترتیبی دیده نشده است اما از آنجا که بودجه سنواتی اهمیت ویژه ای دارد؛ آیین نامه داخلی مجلس با دقت، توجه و زمان بندی دقیق بررسی آن را مد نظر گرفتند.



هیچ طرح و لایحه ای در زمان بررسی بودجه مطرح نمی شود

به گفته وی، همچنین در انتها یکی از مواد مربوط به رسیدگی بودجه آمده است در زمان بررسی بودجه در صحن هیچ طرح و لایحه ای بررسی نمی شود، مگر چند دوازدهمی لایحه بودجه، این نکته برای هیچ لایحه دیگری مدنظر گرفته نشده است.

این نماینده نکته دیگری در خصوص اهمیت سند بودجه کشور گفت: لایحه بودجه تنها لایحه ای است که باید تا پایان سال به اتمام برسد و تبدیل به قانون شود زیرا دولت باید از تکالیف وصولی و هزینه ای خود در دو بخش جاری و تملکی مطلع باشد و براساس آن جلو برود.



نشست کمیسیون شوراها و آیین نامه داخلی برای رسیدگی به بودجه

کوهکن با بیان این که کمیسیون شوراها و آیین نامه داخلی مجلس امروز از ساعت 6 صبح به موضوع نحوه رسیدگی به بودجه سال 90 تشکیل جلسه داده بود، تصریح کرد: بیشتر اعضای کمیسیون تاکید داشتند بودجه سال 90 بعد از اعلام وصول باید با تمام ظرفیت در چارچوب قانون بررسی شود؛ اگر تصویب بودجه تا پایان سال ممکن نشد؛ باید مجوزی به دولت داده شود تا چند ماه اول سال را بر اساس ریل گذاری سال 89 حرکت کند.

این نماینده تأکید کرد: در آیین نامه زمانی که به بند دوازدهم بودجه اشاره شده است تاکید بر لایجه بودجه چند دوازدهمی کرده به این معنا که دولت باید این مساله را تقدیم مجلس کند و نمایندگان نمی توانند، آن را به عنوان طرح تقدیم مجلس کنند.

به گفته این نماینده اگر قرار باشد چند دوازدهمی بودجه سال 90 برای سال آینده مدنظر گرفته شود باید تمام مراحل قانونی دیده شده، در آیین نامه رعایت شود.

کوهکن اظهار داشت: مجلس تا آخرین روز از سال فرصت دارد بودجه سنواتی را به دولت ابلاغ کند.