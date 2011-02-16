شمار متفکران پیشرو در دنیای معاصر اندک است

حجت الاسلام محمد موسوی در مورد شاخصه‎های متفکر پیشرو به خبرنگار مهر گفت: کسی پیشرو در اندیشه و تفکراست که در زمینه علم خود، براساس مبانی بتواند پیشرفتهای شگرفی حاصل و یا با تغییر مبنا، مسیر آن علم و اندیشه را تغییر بدهد.

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد در مورد شیوه درست گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو اظهار داشت: به صرف اینکه اندیشمندی، حرف جدید و خلاف نظریات رایج آورده باشد نباید در برابر آن موضع گیری شود. انتظاری که از متفکران دیگر می‎رود این است که وقتی با حرف جدید مواجه شدند بر اساس ملاکها و معیارهای علمی برخورد کنند نه اینکه چون با عادتها و شنیده‎های قبلی‎ آنها مخالف است آن را رد کنند. البته هیچ کس دلیل مخالفت خود را با فکر نو، مخالفت با شنیده های معمول نمی‏داند اما در عمل ولو ناخواسته بسیار پیش می آید که عامل اصلی مخالفت با یک اندیشه جدید، تنها مخالفت با عادتهای ذهنی و انس با آنها است.

این نویسنده و محقق در ادامه تصریح کرد: در جهان معاصر به سبب برخی امور از تعداد متفکران پیشرو کم شده است. از جمله علتهای آن اینکه نوعی حس گرایی در بسیاری از فلسفه‌ها و اندیشه‌های غربی و مقلدان شرقی آنها و به تبع در طیف وسیعی از مردم وجود دارد و به یک معنا دچار رکود شده‎اند.

موسوی گفت: رکود به معنای اینکه پیشرفت حقیقی در این زمینه رخ نداده نه به معنای اینکه حرف جدیدی نیست. امثال کانت و دکارت با اینکه پیشرو و عقل گرا بودند و حرفهای جدیدی زدند ولی مبنای فکری را به گونه‌ای بنا گذاشتند که حس گرایی میان اندیشمندان بعدی غرب رشد کرد اگرچه خودشان هم نمی‏خواستند اینچنین شود.

وی افزود: همچنین به سبب رشد فناوری و سرعت تبادل اطلاعات ممکن است به ذهن بسیاری افراد القاء شود همانطور که فناوری به سرعت پیشرفت می‏کند در حوزه های معرفتی هم می‎توان به سرعت رشد نمود. در حالی که رشد حقیقی و مطلوب در زمینه معرفت، متوقف بر تکامل واقعی و حرکت جوهری نفس انسانی در مسیر خاصی است تا به مرتبه ادراکات عقلی برسد.

استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: در ابعاد مختلف، هر روز شاهدیم نظریه جدیدی ارائه می‏شود ولی حرفهای روزنامه‌ای و بازاری و شعاری که عمرشان به اندازه عمر روزنامه است و روز دیگر حرف دیگری مطرح می‎شود و در فاصله کوتاهی نقض و رد شده و به فراموشی سپرده می‏شود. متفکر پیشرو حقیقی کسی است که مانند افلاطون و ارسطو و ابن سینا و ملاصدرا و یا مثل دکارت و کانت در زمینه علم خود، حرفی برای گفتن داشته باشد که طی قرون و اعصار قابل مطرح شدن باشد.

وی گفت: این به آن معنا نیست که حرف اینها را دربست بپذیریم. پذیرفتن چیز دیگری است. ولی از این جهت که حرفهای معاصران قابل مطرح شدن برای هر فرهنگ و زمانی باشد، متفکران پیشرو کم شده‎اند.