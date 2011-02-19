حجت الاسلام سید محمد موسوی در مورد کتابهای آماده چاپ خود به خبرنگار مهر گفت: در راستای احیای حکمت اشراق، تصحیح انتقادی جلد دوم "شرح حکمت الاشراق" را در دست دارم. قطب الدین شیرازی شرحی بر حکمت الاشراق سهروردی نوشته است، میرداماد حواشی بسیار مختصر و ملاصدرا، حواشی‎ بسیار مفصلی نوشته اند.

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد در ادامه گفت: جلد اول این کتاب در سال 87 چاپ شد . امیدوارم به توفیق الهی جلد دوم که قسمت اصلی حکمت اشراق یعنی بحثهای فلسفی است به نمایشگاه کتاب سال آینده برسد.

این محقق و پژوهشگردر مورد کتابها و کارهای در دست انجام خود نیز گفت: چند کتاب دیگر در دست تهیه دارم از جمله "آشنایی با فلسفه اسلامی" که آموزش فلسفه برای مبتدی است و می‏تواند در رشته فلسفه مقطع کارشناسی برای درس آشنایی با کلیات علوم عقلی، و همچنین "تفسیر سوره واقعه " به عنوان کمک درسی برای دانشجویان رشته علوم قرآنی مورد استفاده باشد.



این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: کتاب دیگر "آفاق اشراق" که تحلیل و بررسی مفصلی از حکمت اشراق سهروردی است. شرح نهایة الحکمه و شرح منظومه، شرح فصوص جامی و منتهی المدارک که از کتب اساسی عرفان است و برخی مقالات در فلسفه و عرفان اسلامی هم هست که فعلا در اولویت نیستند و کار آنها به کندی پیش می رود.

