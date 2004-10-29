برتري استقلال مقابل ابومسلم در نيمه اول

به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين ديدار از هفته هفتم رقابت هاي فوتبال ليگ برتر لحظاتي پيش تيم هاي استقلال و ابومسلم در ورزشگاه آزادي تهران به مصاف هم رفتند كه نيمه اول اين ديدار با تك گل فرزاد مجيدي كه در دقايق پاياني نيمه اول به ثمر رسيد با برتري استقلال پايان يافت .

بر اساس اين گزارش ، اين ديدار كه به قضاوت فرج الله يثربي و در حضور 10 هزار تماشاگر برگزار شد ، تيم استقلال از همان ابتداي بازي برتر از حريف نشان داد و موقعيت هاي بهتري براي گلزني داشت . هر چند تيم ابومسلم نيز در چند نوبت روي اشتباهات مدافعين استقلال صاحب موقعيتهاي مناسبي شد كه اين فرصت ها را به راحتي از دست داد .

در دقيقه 14 اشتباه محمود فكري در دفع توپ باعث شد تا فرويدون فضلي در آستانه دروازه استقلال صاحب موقعيت شود ولي ضربه او به شكل خطرناكي عرض دروازه استقلال را پيمود . دقايقي بعد مهدي شيري هافبك استقلال با ضربه اي سنگين دروازه ابومسلم را هدف گرفت كه مهدي ثابتي دروازه بان ابومسلم با واكنشي بموقع توپ را مهاركرد .

دقيقه 17 پاس به بيرون نيكبخت واحدي با شليك ناگهاني فرزاد مجيدي كامل شد كه توپ با اختلاف ناچيزي از بالاي دروازه ابومسلم به بيرون رفت . در ادامه بازي ابومسلم روي ضد حملات در چند نوبت مدافعين استقلال را غافلگير كرد ولي مهاجمان اين تيم در زدن ضربات آخر كم دقت نشان دادند . در دقيقه 20 حركت شاه حسيني درون محوطه جريمه استقلال با پاس به بيرون او همراه شد ولي عدم حضور مهاجمان ابومسلم در اين صحنه يك موقعيت مناسب را از اين تيم گرفت .

دقيقه 22 پاس در عمق فرزاد مجيدي براي عنايتي را مهدي ثابتي در موقعيت تك به تك مهار كرد تا بهترين موقعيت استقلال در نيمه اول از دست برود .

بازي در دقايق پاياني نيمه اول در حالت متعادل پيش مي رفت كه همكاري خوب نيكبخت و گيلائوري از چپ با سانتر گيلائوري روي تير دوم همراه شد تا فرزاد مجيدي در دقيقه 42 با ضربه سر گل برتري استقلال را وارد دروازه ابومسلم كند و آبي پوشان نيمه اول را با برتري به رختكن بروند .

در وقت اول كوچيف بازيكن تركمنستاني ابومسلم از داور كارت زرد دريافت كرد .

اسامي بازيكنان استقلال : توپالوويچ ، لطفي ، حقدوست ، اميرآبادي ، نيكبخت واحدي ، فكري ، شيري ، مجيدي ، گيلائوري ، عنايتي و سياوش اكبرپور