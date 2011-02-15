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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

حضور فعال ایلام در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در استانبول

حضور فعال ایلام در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در استانبول

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام از حضور توانمند این اداره کل در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در استانبول ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد نورالهی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را جهت حضور فعال در این نمایشگاه انجام داده است.

وی گفت: توزیع کارت پستال، پوستر، کتابچه راهنمای گردشگری استان به زبان انگلیسی و فارسی از جاذبه های طبیعی ، تاریخی و مذهبی استان در هفته فرهنگی ایران در شهر استانبول از جمله برنامه های این اداره کل است .

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: در این نمایشگاه 20 متر فضا به استان ایلام اختصاص داده شده است.

هفته فرهنگی ایران در شهر استانبول ترکیه از تاریخ 27 تا30 بهمن ماه به همت اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی برپا می‌شود.

 

کد مطلب 1254571

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