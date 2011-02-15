حضور فعال ایلام در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در استانبول

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد نورالهی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را جهت حضور فعال در این نمایشگاه انجام داده است.



وی گفت: توزیع کارت پستال، پوستر، کتابچه راهنمای گردشگری استان به زبان انگلیسی و فارسی از جاذبه های طبیعی ، تاریخی و مذهبی استان در هفته فرهنگی ایران در شهر استانبول از جمله برنامه های این اداره کل است .



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: در این نمایشگاه 20 متر فضا به استان ایلام اختصاص داده شده است.



هفته فرهنگی ایران در شهر استانبول ترکیه از تاریخ 27 تا30 بهمن ماه به همت اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی برپا می‌شود.



