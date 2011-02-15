کمیته مالیاتی در شهرستانهای زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد در آمد افزود: افزایش 26 درصد مالیات نسبت به سال گذشته بسیار خوب است و می تواند به 50 درصد برسد که در این راستا باید ساز و کار در استان را بالا ببریم

وی همچنین از دستور کار دو محور اصلی طرح تحول اقتصادی خبر داد و افزود: اولین محور اجرای طرح هدفمند کردن قانون یارانه ها است که با توفیقات دولت و مردم به خوبی انجام شد و لذا در دستور کار سال 90 اصلاح نظام مالیاتی و سیستم پولی و بانکی است.

استاندار زنجان گفت: در استان اصلاح نظام مالیاتی و بانکی در سطح ملی است و وظیفه ای است که در همه استانها با دستور نظام مالیاتی کشور انجام می شود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: همه تسهیلات و تلاشها و ساز و کارها و برنامه ها در درون استان است و لذا اعمال قانون برای مجریان در این خصوص باید توجیه اقتصادی شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان 35 میلیارد تومان مطالبات دارد، افزود: در کمیته باید مشخص شود و ساز و کار برای دریافت مطالبات و معوقه ها در راستای بالا بردن سطح در آمد رصد شود

استاندار زنجان گفت: ساز و کار و چار چوب کار در کمیته بررسی و حق الزحمه تکنولوژی فناوری که استفاده خواهد شد بررسی شود و هداف مشخص تا در سال 90 شروع به کار را در دستور کار داشته باشیم .

رئوفی نژاد گفت: مجریان را اطلاع رسانی و توجیه کنیم و ایجاد فضای روانی در مالیات 65 درصد دارد را برخورد و اقدام کنیم .

رئوفی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: 70 درصد از مالیات به مالیاتهای مستقیم می رود که در این راستا باید اقدامات لازم در کمیته مالیاتی کارشناسی شود.