  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

کمیته مالیاتی در شهرستانهای زنجان تشکیل می شود

کمیته مالیاتی در شهرستانهای زنجان تشکیل می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: در راستای اجرای نظام مالیاتی در استان باید کمیته مالیاتی در استان و شهرستان فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد در آمد افزود: افزایش 26 درصد مالیات نسبت به سال گذشته بسیار خوب است و می تواند به 50 درصد برسد که در این راستا باید ساز و کار در استان را بالا ببریم

وی همچنین از دستور کار دو محور اصلی طرح تحول اقتصادی خبر داد و افزود: اولین محور اجرای طرح هدفمند کردن قانون یارانه ها است که با توفیقات دولت و مردم به خوبی انجام شد و لذا در دستور کار سال 90 اصلاح نظام مالیاتی و سیستم پولی و بانکی است.

استاندار زنجان گفت: در استان اصلاح نظام مالیاتی و بانکی در سطح ملی است و وظیفه ای است که در همه استانها با دستور نظام مالیاتی کشور انجام می شود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: همه تسهیلات و تلاشها و ساز و کارها و برنامه ها در درون استان است و لذا اعمال قانون برای مجریان در این خصوص باید توجیه اقتصادی شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان 35 میلیارد تومان مطالبات دارد، افزود: در کمیته باید مشخص شود و ساز و کار برای دریافت مطالبات و معوقه ها در راستای بالا بردن سطح در آمد رصد شود

استاندار زنجان گفت: ساز و کار و چار چوب کار در کمیته بررسی و حق الزحمه تکنولوژی فناوری که استفاده خواهد شد بررسی شود و هداف مشخص تا در سال 90 شروع به کار را در دستور کار داشته باشیم .

رئوفی نژاد گفت: مجریان را اطلاع رسانی و توجیه کنیم و ایجاد فضای روانی در مالیات 65 درصد دارد را برخورد و اقدام کنیم .

رئوفی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: 70 درصد از مالیات به مالیاتهای مستقیم می رود که در این راستا باید اقدامات لازم در کمیته مالیاتی کارشناسی شود.

کد مطلب 1254575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها