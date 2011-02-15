احداث پارک فناوری و آزمایشگاه در حوزه زمین شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد تقى کره ای، به ماموریت های این سازمان در راستاى فعالیتهاى زمین شناسى اشاره کرد و افزود: در سال جارى سه مجوز ایجاد آزمایشگاه مرجع علوم زمین، احداث پارک فناورى پیشرفت علوم زمین و ایجاد مرکز پژوهش و تحقیق و توسعه در طرح هاى راهبردى علوم زمین صادر شد.



وی با اشاره به اهمیت یافتن ذخایر معدنی در کشور، اظهار داشت: از این رو یافتن ذخایر پنهان جزء برنامه هاى سازمان است که در این جهت سازمان با استفاده از روشهای نوین هیدروژئوشیمى اقدام به شناسایی ذخایر پنهان در کشور کرده است به گونه اى که تا کنون 21 استان کشور را پوشش داده است.

رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور، انتشار نقشه هیدروژئوشیمى را از دیگر برنامه هاى این سازمان نام برد و یاداور شد: در این راستا سازمان اقدامات خوبی را داشته است ضمن آنکه در دو ماه اول سال جارى موفق به برداشت 8 هزار نمونه زمین شناختى شدیم و پیش بینى مى شود در برنامه پنجم توسعه نیز جهش بسیار خوبى در این زمینه داشته باشیم.

کره ای دو موضوع انرژی و آب را از چالشهای جدی دنیا دانست و خاطر نشان کرد: از این رو طرحهایى براى این دو موضوع در حیطه وظایف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعریف و تدوین شد.