برخی از هنرمندان مشهور تنهایی را ترجیح می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار در نشست خبری که امروز با حضور مجید خلج نوازنده تمبک و بهرنگ تنکابنی و کیوان فرزین برگزار کننده های کنسرت در خانه هنرمندان برگزار شد در خصوص چرایی برگزاری تور کنسرت خودش گفت : هنر موسیقی و به خصوص موسیقی اصیل ایرانی متعلق به تمام ایرانیان است و مردم حق دارند که از این هنر ارزنده برخوردار باشند و درست به همین دلیل بود که تصمیم گرفتیم پس از مدتها دوری از صحنه کنسرت دو نوازی تار و تمبک را همراه با مجید خلج از شهرستان ها آغاز کنیم.
وی افزود: در بسیاری از شهرستانها امکان اجرای صحنهای وجود ندارد و مردم و کسانی که در دور افتاده ترین نقطه ایران زندگی می کنند و علاقه به این موسیقی دارند از داشتن اجراهای زنده همیشه محروم بوده اند این درحالی است که برگزار کردن کنسرت فقط در تهران خلاصه نمی شود و همه مردم حق دارند ازاین موهبت الهی بهره ببرند البته در قبل از انقلاب نیز در شهرستانها کنسرتی برگزار نمی شد و تنها جشن هنر شیراز بود که در این شهر برگزار میشد اما خوشحالم که شرایطی ایجاد شد تا بتوانم بعداز سالهای سال با هموطنان خود در شهرستانهای مختلف دیدار داشته باشیم.
حسین علیزاده در ادامه به همکاری خود با مجید خلج و قطعاتی که در این تور کنسرت اجرا می کند اشاره کرد و گفت : حدود 20 سال است که با مجید خلج تمبک نواز چیره دست ایرانی همکاری می کنم و طی اجراهایی که در طول این سالها با مجید خلج در کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی داشتم؛ نوعی از کار موسیقایی را تجربه کردیم که با بداههنوازی موسیقی ردیفی متفاوت است ولی به ریشههای موسیقی دستگاهی وابسته است و تنها تفاوت این این اجرا با بداهه نوازی در این است که هنرمند آزادی عمل بیشتری در اجرای قطعات دارد.
در ادامه این نشست مجید خلج نوازنده سازهای کوبهای که در فرانسه اقامت دارد، درخصوص تدریس ساز تمبک در آکادمی موسیقی کشور فرانسه گفت: برخورد غربیها با موسیقی ما یک برخورد کاملا آگاهانه است. آنها هنگامی که به موسیقی ایرانی میپردازند؛ میخواهند آن را با عرفان ایرانی، جهانبینی ایرانی، معماری ایرانی، طراحی باغهای ایرانی و غیره مرتبط کنند و جالب اینکه بسیاری از کسانی که با این ساز ارتباط برقرار میکنند؛ صرفا موزیسین نیستند و ارتباط سالم و سازندهای با این ساز دارند.
وی در ادامه افزود: یادگیری این ساز توسط یک غیر ایرانی برای من بسیار مغتنم است چراکه وقتی یک خارجی با سازهای ایرانی آشنا می شود آن ساز را برای فرهنگ خود به ارمغان می برد و به دیگران نیز آموزش می دهد البته در این تبادل فرهنگی من تنها نیستم و بسیاری از هنرمندان در ارتقا فرهنگ موسیقایی ایران در خارج از کشور کوشا بودند و از سوی دیگر من هم از آنها بسیار آموخته ام و در اجراهای مختلف به کار گرفته ام.
پس از پایان صحبت های خلج حسین علیزاده درباره اجرای قطعات ماندگار و شناخته شدهای که طی این سالها ساخته،توضیح داد: مدتی است که این نکته یکی از دغدغههای من است، اما متاسفانه از آنجا که روند پیوستهای در موسیقی ما دیده نمیشود این اتفاق کمتر حاصل میشود. نسل ما هنوز هم کار میکند و از رده خارج نشده است. در حالی که به واسطه موسیقی که این روزها معمول است ،نسل جدید خیلی از آثار نسل ما و نسلهای قبل از خود جداست وموسیقی خود را نمیشناسد. این مایه تاسف است که امثال ما مرتب کار نکردهایم. لذا اگر کارهای اثرگذاری در طول تاریخ موسیقی ایران در بخشی از خاطره مردم جا گرفته لازم است که در هر دوره آن را مرور کنیم.
این هنرمند در ادامه به یکی دیگر از دلایل عدم اجرای آثار ماندگار اشاره کرد و گفت : معمولا رسم است که در هر کنسرت باید کارهای تازه ارائه شود، در حالی که این اتفاق میتواند حالت مصرفی پیدا کند. به زعم بنده همواره تکرار ریشههای خوب باعث میشود که این ریشهها قویتر شود. همانطور که امثال ما به واسطه حضور در مرکز حفظ و اشاعه و یا دانشگاه تهران، با موسیقی نسل قبل از خود آشنا شدیم و بسیاری از ما در این حوزه باقی ماندند و خیلیهای دیگر ترجیح دادند در حوزههای دیگر کار کنند. پس این پیشنهاد خوبی است که در هر کنسرت حداقل بخشی از کارهای قدیمی ارائه شود و این جزو برنامههای من نیز هست که در کنسرتهای آینده بخشی از کارهای قدیمی خود را مرور کنم.
حسین علیزاده درباره چگونگی ارائه این قطعات به یاد ماندنی و خاطرهانگیز در برنامههای آتی خود توضیح داد: بارها این سوال مطرح شده است که چرا بسیاری از قطعاتی که در گذر زمان جاودانه شدند، را با همان گروههای قبلی اجرا نمیکنیم. ممکن است این اتفاق ناشی از عدم همسو بودن سلیقههایمان در شرایط حاضر باشد. از سوی دیگر بسیاری از هنرمندان آن دوره دیگر فعال نیستند و برخی از آنها نیز به شهرتی رسیدهاند که ترجیح میدهند تنها به صحنه بروند.
آهنگساز نینوا ادامه داد: سالهای قبل فعالیتهای زیادی در این حوزه انجام دادم وصحبتهایی مطرح شد که ما بار دیگر در کنار هم کنسرت بدهیم ، اما یادم است در برنامهای که از سوی آمریکا دعوت شده بودیم و قرار بود من تمام هنرمندان را کنار هم جمع کنم به دلایل مختلف این اتفاق ممکن نشد. زیرا امروز سلیقهها و اهداف ما تغییر کرده است و حاضر نیستیم در کنار هم این برنامه را داشته باشیم. من این سعی را دارم اما اگر نشد قطعا برای چنین اجرایی از نوازندگان دیگری بهره میگیرم.
او همچنین درباره اجرای موسیقی فیلمهایی که در این سالها کار کرده ،توضیح داد: موسیقی فیلم یکی از رشتههایی است که عاشق آن هستم و قرار است با ارکستر موسیقی ملی یکی از برنامههایمان را به اجرای این قطعات اختصاص دهیم.
علیزاده درباره سازی که در این کنسرت انتخاب کرده است نیز توضیح داد: انتخاب ساز در این کنسرتها تا حدود زیادی به شرایط آب و هوا بستگی دارد. زیرا مثلا ساز تار مثل ما ایرانیها نازک و نارنجی است و با یک نسیم سرما میخورد و با یک آفتاب گرمش میشود، اما در نهایت سعی دارم تار، سه تار و شورانگیز را در کنار سازهای کوبهای آقای خلج استفاده کنم.
این آهنگساز و نوازنده در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلایل برپایی این تورکنسرت در شهرها و ارائه آن به صورت یک دو نوازی توضیح داد: در ابتدا که برنامهریزیها انجام شد تنها بحث اجرا در شهرستانها مطرح بود، هر چند که متاسفانه رفتن به شهرستان با حضورعوامل اجرایی زیاد نیازمند برنامهریزی طولانی و همکاری بیشتر است و متاسفانه این ارتباط را با شهرستانها نداشتهایم واین موضوع در هر استان چندینبرابر بیش از تهران مشکل ایجاد میکند و شاید یکی از دلایل دونفره بودن ما نیز ناشی از این نکته باشد.
آهنگساز قطعه "ترکمن" در پایان افزود : مدت زیادی است که هر کس سراغ کنسرت میرود ابتدا میپرسد چه کسی قرار است در این برنامه بخواند؟ در حالی که حتی سالهای قبل از انقلاب نیز فرهنگ موسیقی مستقل و بدون کلام به شدت احساس میشد، اما هر چه جنبه عامهپسندانه موسیقی بیشتر شود بلافاصله موضوع شعر و خواننده مطرح میشود.ای کاش به بخشهای دیگری از موسیقی هم اهمیت دهیم، همانطور که اجراهای دونوازی یا تک نوازی در سایر دنیا جایگاه ویژهای دارد. متاسفانه مشکلات بروکراسی کنسرتها به قدری زیاد است که ما نسبت به قرنی که در آن زندگی میکنیم عقب افتادهایم و این انتظار برای کسب مجوز برای هیچ هنرمندی خوب نیست.
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